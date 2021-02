La bellissima conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana posta una foto con uno stupendo abito bianco e nero: è perfetta!

Nella didascalia, Giorgia scrive una citazione di Ramón Gómez de la Serna: “Il pianoforte è sempre vestito da sera“.

L’abito è nero e bianco, i capelli sono raccolti, ed il make-up è molto intenso: ciò che spicca maggiormente è il rossetto rosso.

La posa è molto sensuale: Giorgia è seduta e si appoggia allo strumento con un braccio, mentre l’altro è posizionato tra le sue lunghe gambe chiuse.

Il post ha avuto più di 28.000 like e 280 commenti in tre ore: super apprezzato!

Ecco come Giorgia Palmas si è presa cura di sé stessa durante il lockdown: “E’ stata una lezione!“

Giorgia Palmas ha raccontato al pubblico che la segue come ha continuato a prendersi cura di sé stessa durante la quarantena: “Mi sono imposta di essere sempre ordinata con i capelli e almeno con un po’ di trucco. Ho approfittato del tanto tempo a disposizione per sperimentare nuovi make up e look: ho iniziato a fare qualche tutorial make up su Instagram. Sicuramente è stata una lezione: tutte noi possiamo curarci e pensare alla nostra bellezza anche da sole da casa. Molte l’hanno scoperto o riscoperto, anche solo concedendosi una coccola beauty in più, come una maschera per il viso“.

E ancora: “La quarantena è stata l’occasione per vivere una naturalezza diversa: abbiamo imparato ad apprezzarci di più, nell’incertezza“.