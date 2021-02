Justine Mattera si stende a terra, solo felpa e senza slip, nature-FOTO

La Mattera è irresistibile in uno scatto su Instagram con le gambe all’aria e con indosso solo la felpa, che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera bellissima sdraiata a terra con le gambe in aria, uno stacco di coscia che fa perdere la testa. Legge un libro in tranquillità, certo la posizione non è delle più comode ma lei scrive:”Vedo quasi meglio così. Già portati i bimbi a scuola. Ora porto il cane. Poi lavoro un ora e vado a nuotare. Dopo, torno al lavoro. Prendo mia figlia. Preparo pranzo. Prendo mio figlio. Due conference call. I rulli. Preparo la cena. ho deciso che i 24 ore non mi bastano più. Voi?”. Certe le giornate della bella conduttrice sono infinite e movimentate.

Justine Mattera esplosiva con un body rosso e la bandiera americana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

La Mattera condivide nelle stories una sua foto in un body rosso fiammante che mette in risalto il suo décolleté ed è coperta dalla bandiera del suo paese, l’America. La conduttrice appare sempre bellissima in splendida forma, merito si tutti gli sport che pratica quotidianamente. In primis ovviamente la bike che è ciò che le ha cambiato la vita, andare in bici per lei è più di uno sport o hobby.

Pensa al suo benessere fisico in ogni momento, anche quando legge a quanto pare. Infatti leggere sdraiati sulla schiena a terra e con le gambe sollevate, aiuta a far defluire la ritenzione idrica. Le sa tutte la Mattera per quanto riguarda la cura del corpo. D’altronde lei che ha quasi 50 anni ne dimostra 30, merito ovviamente di tutti questi allenamenti e di uno stile di vita salutare. Oltre ad allenarsi posa anche come modella spesso.