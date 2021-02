L’inedito racconto e le rivelazioni di Kasia Smutniak sulla morte di Pietro Taricone si trasformano in un poderoso e commovente omaggio.

L’attrice, Kasia Smutniak, ha deciso di rivivere alcuni delicati momenti del suo passato in un racconto da pelle d’oca e firmato Vanity Fair. Si ripercorre in maniera inedita il giorno della morte del noto personaggio televisivo ed attore Pietro Taricone, nonché suo storico ed insostituibile compagno di vita. All’epoca Pietro era un vero appassionato di paracadutismo, interesse trasmesso poi alla stessa attrice che continuerà a praticare l’attività sportiva negli anni.

Kasia Smutniak su Tarricone: dall’omaggio alla confessione

Otto anni trascorsi all’unisono, amandosi reciprocamente. Un’unione che ha portato alla nascita della bellissima Sophia. Nonostante Kasia abbia gettato le basi per un nuovo percorso, legandosi sentimentalmente al produttore Domenico Procacci nel 2019, il ricordo di Pietro resta tutt’oggi nel suo cuore.

Oggi 4 febbraio Pietro, l’adorabile ex gieffino dalla simpatia travolgente, che l’Italia non può far a meno di ricordare con un nostalgico sorriso, avrebbe compiuto quarantasei anni. A distanza di poco più di un decennio dalla sua tragica scomparsa, Kasia è portata a riaprire non senza fatica le ferite di quella tragica giornata di fine giugno.

Durante l’atterraggio che è costato la vita a Pietro, l’attrice era lì “accanto a lui” ed ha assistito a quei terribili istanti. Eppure ha svelato nell’intervista come lui non si sia reso conto di niente “è morto con il sorriso sulla faccia”. Per concludere poi con un pensiero di una profondità commovente: “Se potessi scegliere un modo, vorrei morire anche io così”.