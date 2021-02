Kenia Fernandes. Tutto sulla bella brasiliana di Avanti un Altro!

Kenia Fernandes. Chi è la brasiliana che ha spopolato grazie alla trasmissione Avanti un Altro! condotta da Paolo Bonolis

Il palinsesto di Canale5 ha confermato anche per questa stagione la messa in onda del popolare gioco a premi Avanti un Altro!, condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione fissa del carismatico Luca Laurenti.

Il game show sarebbe dovuto apparire sui nostri schermi già dai primi giorni del 2021. La data d’inizio è slittata invece di qualche settimana. Dovremo attendere fino a lunedì 8 marzo per vedere le nuove puntate che saranno trasmesse dalle ore 18:45, nella fascia preserale, prima del telegiornale. La registrazione sta avvenendo proprio in questi giorni con rallentamenti dovuti alle disposizioni di sicurezza in ambito di prevenzione da contagio da Covid19.

Ritroveremo i protagonisti del Salottino (ex Minimondo) tra cui spiccano le Bonas, Claudia Ruggeri (cognata di Paolo Bonolis), Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Sara Croce e Kenia Fernandes. Scopriamo tutto su quest’ultima.

Kenia Fernandes. Una bellezza stratosferica

Per tutti è “La Brasiliana”, la conturbante ballerina di samba del Salottino, ex Minimondo. Kenia Fernandes è una bellezza startosferica, ha un corpo formidabile, muscoloso, tornito, dovuto alla sua passione per il fitness e la sua carriera d’atleta. Non un semplice passatempo, è infatti un’istruttrice federale.

La frattura di una vertebra lombare l’ha costretta, come raccontato dalla stessa Kenia, ad abbandonare l’attività agonistica. Un vero peccato: a soli 14 anni, infatti, aveva vinto una borsa di studio per i suoi successi sportivi.

Il talento per il canto e il ballo l’ha sempre accompagnata. L’università e poi il traferimento dal Brasile a Roma. E’ approdata a Avanti un Altro! per pura fatalità. Notata da un agente di spettacolo, è stata proposta alla Sdl, società di casting e produzioni diretta Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Dopo una serie di provini, a Kenia Fernandes è stato proposto il personaggio ricorrente nel Salottino (ex Minimondo) del game show di Canale 5. Il suo successo è stato clamoroso ed è molto apprezzata dai telespettatori che non vedono l’ora di ammirarla di nuovo nella prossima edizione della trasmissione.