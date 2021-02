Lady Diana. Parla finalmente il chirurgo, ex amante: “Era un’ingenua”

Lady Diana. Parla per la prima volta Hasnat Khan, chirurgo pakistano con cui la principessa del popolo aveva intrecciato una relazione

Il matrimonio tra il principe Carlo e Diana Spencer fu celebrato il 29 luglio 1981 nella Cattedrale di San Paul a Londra. La cerimonia vide partecipare oltre 2.000 invitati. Il rito fu trasmesso in mondovisione e visto contemporaneamente da 750 milioni di persone. Le immagini delle loro nozze da favola rimangono tuttora indelebili nella memoria globale.

Cosa accadde dopo quel giorno è storia. La nascita dei principi William e Harry, i primi anni sereni, poi il declino, i reciproci tradimenti, il divorzio che fece scalpore e la tragica morte di Diana Spencer a Parigi, insieme al compagno Dodi Al-Fayed.

Fu la stessa principessa del popolo a parlare dei retroscena della sua infelice vita matrimoniale in un’intervista shock che fece il giro del mondo, rilasciata il 20 novembre 1995 alla BBC trasmise, durante il programma d’attualità Panorama al giornalista Martin Bashir.

Sul conto di quest’ultimo, ha espresso per la prima volta la sua opinione Hasnet Khan, chirurgo di origine pakistana con cui Lady Diana aveva intrecciato una relazione. Il dottor Khan, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha detto: “Quel giornalista le ha riempito la testa di spazzatura. E’ stato il principe William, allora adolescente, che l’ha avvertita dicendole: ‘Mamma, non è una brava persona’ “.

Secondo il chirurgo, Bashir avrebbe circuito la principessa Diana con metodi subdoli con il solo scopo di ottenere un grande scoop nella famosa intervista in cui lei pronunciò la storica frase:“Eravamo in tre in questo matrimonio”.

La stessa tesi è sostenuta dal fratello della compianta principessa, il conte Charles Spencer, il quale ha dichiarato che il giornalista della BBC avrebbe creato una rete di inganni per convincere Diana che le persone a lei vicine l’abbiano venduta ai giornali. Bashir avrebbe quindi conquistato la sua fiducia in maniera disonesta.

Potrebbe interessarti anche —>>> Principe William e Kate Middleton: la famiglia si allarga. Sono entusiasti

Lady Diana. Le rivelazioni shock di Hasnat Khan sul giornalista Martin Bashir

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Lovely Royals👑 (@thelovelyroyals)

Leggi anche >>> WINDSOR. LA LISTA DEI 5 CIBI PROIBITI ALLA FAMIGLIA REALE INGLESE

Il dottor Khan, cardiochirurgo di origine pakistana, soprannominato “Mr Wonderful”, è stato il compagno della principessa per due anni, proprio nel periodo in cui venne rilasciata la famigerata intervista. S’incontrarono per la prima volta al Royal Brompton Hospital. Lei era in visita di un paziente, Joe Toffolo, marito di una sua amica e terapista. Lady Diana rimase folgorata dal fascino di Khan, paragonato all’attore Omar Sharif. Tornò ogni giorno in ospedale per le successive tre settimane. Nacque tra i due una passione travolgente.

“Una delle sue qualità più attraenti di Diana era la sua vulnerabilità. Era ciò che la rendeva cara al popolo” – ha detto il chirurgo – “In seguito mi sono reso conto che Martin Bashir ha scelto proprio questa sua caratteristica per sfruttarla. Era molto persuasivo. Appariva rispettabile, un professionista della BBC. Ma le ha riempito la testa di spazzatura, come quella roba sulla tata incinta del figlio di Carlo”.

Circa tre settimane dopo il primo incontro con Hasnat Khan, Diana fu presentata a Martin Bashir da suo fratello in un appartamento a Knightsbridge. Quasi immediatamente il chirurgo notò un cambiamento nel comportamento di Lady Di. “Ha iniziato a dirmi che aveva una “talpa” che le stava passando informazioni. Lo chiamava Dr Jarman”. Era il nome in codice che Diana usava per indicare Bashir ogni volta che parlavano al telefono. Aveva paura che le sue linee telefoniche venissero intercettate, timore che, ovviamente, che Bashir incoraggiava – secondo Khan.

“Non era una donna paranoica, ma tutto questo parlare di cimici segrete la portò a una situazione in cui diffidava di chiunque fosse intorno a lei. Bashir era un uomo intelligente, le ha fatto terra bruciata. Un giorno era terribilmente eccitata perché “Dr Jarman” le aveva detto che Camilla Parker Bowles si era recata segretamente in America per un intervento di chirurgia plastica.”