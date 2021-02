Laura D’Amore, la scollatura provoca, lo SCATTO che lascia tutti di stucco

Laura D’Amore, l’hostess più amata d’Italia, provoca i fan a colpi di scollature e pose da infarto. Nell’ultima immagine postata, l’occhio cade sul décolleté

Il messaggio condiviso da Laura D’Amore su Instagram appare chiaro. “Sii il mio amore“, chiede l’hostess sui social, ed i fan sarebbero ben felici di poter accogliere questo invito. Bella e seducente, la dipendente di Alitalia è davvero il sogno proibito di moltissimi utenti. Nell’ultima foto postata, la scollatura dell’influencer regala una visuale impagabile: il décolleté della modella, esplosivo, si è guadagnato il trionfo di likes. I commenti degli utenti sono tutti a favore dell’hostess: “La più bella ragazza volante di Instagram“, “Che splendore“, si legge sotto al post.

Laura D’Amore, il profilo dell’hostess più bella d’Italia

Laura D’Amore è nota agli utenti di Instagram per la propria attività di influencer. A seguito della crescita del suo account, seguito da quasi 800mila followers, l’hostess di Alitalia ha intrapreso delle collaborazioni con svariati brand. Tramite i social, la bella pugliese, nata in provincia di Taranto nel 1982, si è creata un secondo lavoro.

Acclamata dai fan per l’avvenenza fisica e le curve da capogiro, Laura ha alle spalle molteplici esperienze formative. Oltre ad aver partecipato ad alcuni concorsi come modella, la D’Amore si è laureata ed ha conseguito un master in Marketing e Pubblicità.

Pochissimi, inoltre, sono a conoscenza dell’anno che l’hostess ha trascorso nella Repubblica Dominicana, insegnando presso la scuola “Dante Alighieri”.

Le foto postate dall’influencer registrano sempre il boom di likes. La D’Amore, le cui curve sono il sogno proibito di tutti gli utenti di Instagram, è oramai una vera star del web.