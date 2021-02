Il lemongrass, tutte le proprietà benefiche di questa pianta e come usarlo

Il lemongrass, comunemente chiamato citronella, è un’erba aromatica molto speciale dal profumo intenso di limone e dal sapore pungente che viene usato in cucina soprattutto per aromatizzare piatti raffinati e gourmet ma non solo. In più, quest’erba aromatica è molto ricca di proprietà benefiche per il nostro organismo.

In questo articolo ti spiegheremo cos’è il lemongrass e quali sono le sue incredibili proprietà benefiche per la nostra salute. In più ti spiegheremo come usare il lemongrass in cucina e quali sono le controindicazioni di un uso troppo disinvolto.

Il lemongrass: quali sono le sue caratteristiche e quali i benefici per l’organismo

Il lemongrass, comunemente denominato citronella, è un’erba perenne propria delle regioni temperato-caldo e tropicali, una graminacea affine al sorgo.

La citronella, che non va confusa con la cedronella (che sarebbe la melissa), ha un odore che ricorda il limone e viene largamente usata in India e in altri paesi del sud est asiatico come ingrediente di salse e zuppe.

Nel 2006 un team di ricerca della Università Ben Gurion in Israele ha scoperto che la citronella causa “apoptosi” cioè la morte cellulare programmata di cellule cancerose.

Infine, questa particolarissima erba aromatica viene molto apprezzata per l’estrazione dell’omonimo olio aromatico. A differenza di molte credenze popolari, però, la citronella presente nelle candele non ha un buon potere repellente.

Il lemongrass e il suo utilizzo in cucina

Il lemongrass è una pianta che ha la forma di un cipollotto ma il profumo e il sapore di limone. Del lemongrass è possibile utilizzare si il bulbo che il gambo.

Il primo va tritato o schiacciato, mentre il secondo può essere tagliato a rondelle e utilizzato per la preparazione del curry o per realizzare delle marinature.

Il bulbo è particolarmente aromatico, e va quindi aggiunto nelle ricette in piccole quantità.

Il piatto più buono che volgiamo consigliarti con la presenza di lemongrass è il pollo con zenzero e lemongrass. Si tratta di un piatto indiano che ti permetterà di fare un figurone con i tuoi ospiti.

Ti basterà tagliare il pollo a tocchetti e metterlo a marinare nella salsa di soia, il lemongrass e lo zenzero grattugiato. Fallo riposare e dopo un’ora circa fai saltare il pollo in padella con dell’olio di cocco.

A parte cuoci del riso basmati e servi il pollo in con zenzero e lemongrass in un piatto piano accompagnato da una ciotolina di riso.

La tisana al lemongrass, un vero e proprio toccasana

La tisana al sapore di lemongrass, grazie al suo sapore acidulo, è perfetta per calmare i mal di pancia derivanti dalle abbuffate con gli amici. Prepararla è molto facile e veloce.

Fai bollire 250 ml di acqua e quando sarà arrivata a ebollizione metti il lemongrass in infusione per 10 minuti. Trascorso questo tempo filtra la tisana e gusta.

Le controindicazioni di un uso eccessivo del lemongrass

Il lemongrass, se consumato in modo inappropriato o eccessivo, può provocare mal di pancia fastidiosi e anche dissenteria.

Inoltre, si consiglia di limitare l’assunzione di lemongrass da parte di donne incinte, in fase di allattamento le quali potrebbero avere irritazione intestinale.

Infine, i bambini piccoli potrebbero sgradire il lemongrass e potrebbe provocargli fastidiosi bruciori di stomaco.