Ludovica Frasca cuoca provetta in cucina. Reggiseno non pervenuto – FOTO

Ormai la casa di Ludovica Frasca è la Florida dove si è trasferita con il fidanzato, ma anche da oltre Oceano cattura i fan con scatti sensuali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ludovica meral frasca 🦋 (@ludovicamf)

La ex velina ora bionda Ludovica Frasca è in Florida da diversi mesi con il fidanzato Frank Faricy, un imprenditore con un’azienda di software con sede in Canada. Nei social ha ricordato che quasi un anno fa si sono conosciuti e poco dopo hanno deciso di andare a vivere assieme, un amore sbocciato a ciel sereno e che l’ha travolta come non mai.

La vedremo però in tv tra non molto con “La fuggitiva” la nuova serie drammatica di Rai1 che andrà in onda in quattro prime serate forse già in primavera. Ludovica ha recitato al fianco di Vittoria Puccini e le scene sono girate tra Torino, Verbania, il Lago Maggiore e Roma. Si tratta della storia di un complotto in cui Vittoria, nei panni di Arianna, è senza suo volere coinvolta e che dovrà presto cercare di sbrogliare.

Ludovica Frasca ci insegna la ricetta della Cheesecake Keto