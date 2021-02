La maggiorana, tutte le proprietà benefiche e come usarla in cucina

La maggiorana è un’erba aromatica molto raffinata, dal sapore intenso e dal profumo inebriante. In cucina viene usata per aromatizzare piatti a base di pesce, carni bianche e verdure. Tuttavia si tratta di una pianta dalle tante proprietà benefiche capace di dare benefici a tutto l’organismo.

In questo articolo ti spiegheremo come usare la maggiorana nei tuoi piatti, sia in quelli della tradizione che in nuovi piatti raffinati, e ti mostreremo quali possono essere i benefici per l’organismo se si consuma la maggiorana.

La maggiorana, cos’è e quali sono i benefici per l’organismo

Il suo nome scientifico è origano maggiorana ed è una pianta erbacea perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. È conosciuta anche con il nome di Persia.

Si tratta di una pianta originaria della zona del bacino del Mediterraneo ma si può trovare anche in Sud America e più in generale in luoghi in cui il clima è mite e anche un poi umido.

Come ti abbiamo già anticipato, la maggiorana è un’erba aromatica piena di proprietà curative. Secondo la medicina popolare questa ha come prima cosa proprietà antisettiche cioè è in grado di impedire o rallentare lo sviluppo dei microbi.

Non solo. La maggiorana è un’erba antispasmodica perché attenua gli spasmi muscolari, e rilassa anche il sistema nervoso per questo viene anche usata per fare delle tisane rilassanti e anti stress.

Infine, tra le sue proprietà c’è quella tonica. Questa pianta, infatti, viene usata per rafforzare l’organismo in generale.

La maggiorana nella cucina mediterranea

La maggiorana è un’erba aromatica tipica della cucina greca. Non sarà strano infatti trovarla nelle salse a base di yogurt elleniche o per insaporire le carni di pecora e agnello.

Tuttavia, la maggiorana viene molto usata in tutta la cucina Mediterranea per insaporire verdure e carni bianche. Gli steli della maggiorana messi sul barbecue danno un aroma delicato al cibo durante la cottura.

Se vuoi un consiglio ti possiamo dire che il modo migliore per usare la maggiorana è quello di insaporire i passati di verdure. Ti basterà fare un soffritto di aglio, timo e maggiorana e poi metterci dentro le verdure con un po’ d’acqua.

Quando le verdure saranno cotte, togli le erbe aromatiche e l’aglio e frulla il tutto. Vedrai che sarà un’esperienza di sapore indimenticabile.

La tisana alla maggiorana, un toccasana per l’organismo

Come abbiamo già detto la maggiorana ha delle incredibili proprietà benefiche per l’organismo. Può essere messa in infusione per aiutare l’organismo in momenti di difficoltà.

Preparare la tisana alla maggiorana è molto semplice. Ti basterà mettere a bollire 250 ml di acqua per poi versarli in un recipiente dove sono contenuti i 5 grammi di foglie di maggiorana.

Lascia la maggiorana in infusione per almeno dieci minuti e subito dopo filtra il liquido che avrai ottenuto e addolciscilo se lo preferisci avendo cura di evitare lo zucchero bianco raffinato. Se proprio non puoi rinunciare usa un cucchiaino di miele bio.

Le controindicazioni di un uso smodato della maggiorana

La maggiorana è un’erba medicinale che nonostante le sue tante proprietà benefiche degne di nota deve essere usata con moderazione.

Abusare dell’utilizzo di maggiorana può provocare fastidiose irritazioni a stomaco e intestino e lievi gastriti. Infine, è sconsigliata l’assunzione da parte dei bambini e delle donne in gravidanza.