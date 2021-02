Maria Pia Calzone, stile, sensualità e bellezza: “Donna Imma“ è incantevole

L’attrice Maria Pia Calzone naufraga in un sogno fatto di sensualità e bellezza: quel che mostra al suo culmine è incantevole.

L’attrice di origini campane, Maria Pia Calzone, piuttosto che trascorrere la sua giornata sul set, ha deciso di trovare un’interessante variante. Quando all’improvviso è stata colpita da un travolgente intrigo. Il quale, causato da un’incantevole composizione, tende ad alternarsi tra arte e sensualità. La prova di tutto questo intrigante naufragio è presente nel suo ultimo contenuto, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Maria Pia Calzone vs Proserpina: entrambe in un sogno di sensualità e bellezza

“Sto meglio nell’altra” dichiara umilmente l’attrice, riferendosi con certezza al suo aspetto, nella didascalia al meraviglioso scatto contornato da una serie di affreschi e molto altro ancora. Eppure è lei stessa a voler sottolineare in seguito come in realtà la vera “protagonista” dell’istantanea sia invece “Proserpina“.

Si tratta di una delle più significative opere d’arte del XVII secolo, realizzata tra il 1621 ed il 1622 dall’artista a tutto tondo Gian Lorenzo Bernini. La statua in marmo, ed incredibilmente plastica, del Ratto di Proserpina è in esposizione all’interno della Galleria Borghese di Roma e racconta le vicende che portarono al rapimento di Proserpina per mano del dio degli inferi, meglio conosciuto come Plutone.

Nei suoi cinquantatré anni Maria Pia, mostrandosi sempre così elegante e sorridente, è ben lontana da deludere i suoi ammiratori. Lo scatto pubblicato meno di un’ora fa su Instagram è un vero gioiello, e per concludere degnamente non resta che fare da eco ad uno dei più calorosi commenti ricevuti, ovvero: “Che Femme fatale!♥️“