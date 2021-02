Marika Fruscio sul lettino: c’è l’imbarazzo della scelta – FOTO

Grazie ad uno scatto pubblicato sui social Marika Fruscio è riuscita a far impazzire i suoi tantissimi fan mostrando una doppia prospettiva che fa girare la testa

Marika Fruscio anche stavolta attraverso una foto sul suo profilo Instagram ha raggiunto lo scopo di lasciare il suo pubblico a bocca aperta. La sexy modella si è mostrata mentre, distesa su un lettino, si sottopone ad un trattamento estetico che può aggiungere ben poco alla sua bellezza. I fan si sono scatenati grazie alla prospettiva che Marika ha voluto dare alla foto. Oltre al suo incantevole viso impreziosito da un malizioso sorriso a dal suo sguardo profondo non si può non notare lo straordinario décolleté posto praticamente in primo piano. Marika indossa una tutina a righe bianche e nere che è stata leggermente scostata per permettere al suo lato b di ricevere i benefici del trattamento estetico. Una doppia esposizione che difficilmente riuscirà ad essere dimenticata con buona pace dei sogni tranquilli dei follower.

Marika Fruscio e la sua incontenibile passione

Marika Fruscio è famosa per una passione nota a molti che non riesce davvero a contenere. La bellissima modella pur essendo nata nel cuore della Lombardia è infatti fra le tifose più appassionate del Napoli. Nelle menti dei tifosi partenopei sono infatti rimaste certamente impresse le sue promesse hot nel caso in cui gli azzurri avessero conquistato qualche vittoria. La passione per il Napoli e per il calcio in generale l’ha portata ormai da diverso tempo ad avere un ruolo di rilievo in diverse trasmissioni televisive dedicate allo sport più amato d’Italia.

Di fronte alle telecamere Marika è riuscita a contraddistinguersi non solo per la sua innegabile e prorompente bellezza ma anche per la competenza sul calcio che ha saputo dimostrare. Un talento che, in attesa di riflettori più importanti, è al momento esclusivo piacere dei tifosi locali del Napoli.