Martina Colombari è attivissima sui social network: la nativa di Riccione ha deliziato la sua platea condividendo uno scatto davvero particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Martina Colombari è sicuramente una delle conduttrici e attrici più amate dal pubblico italiano. La nativa di Riccione vanta anche un passato da modella, venendo anche eletta come ‘Miss Italia’ nel lontano 1991. La 45enne ha sfilato indossando alcuni dei marchi più famosi al mondo. Martina, nella sua carriera, ha preso parte a diverse fiction di successo come ‘Carabinieri’, ‘Un medico in famiglia’ e ‘I Cesaroni’

Martina ha un grosso seguito anche sui social network. La classe 1975 ama pubblicare scatti in rete in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua avvenenza. La Colombari, poco fa, ha condiviso una foto davvero particolare. Se siete curiosi di vedere l’immagine, cliccate su successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Brambilla, lato A e fondoschiena in evidenza: infarto assicurato – FOTO