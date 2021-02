Melissa Satta, intimo nero trasparente, è a letto e sembra un sogno – FOTO

Melissa Satta sembra godersi a pieno la ritrovata libertà. La modella, nell’ultimo scatto, si è mostrata con un completino intimo trasparente. La visuale è assicurata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Libera da qualsiasi vincolo, Melissa Satta è tornata come un fiume in piena a deliziare le giornate dei suoi fan, non mancando di condividere scatti decisamente piccanti. La modella, dopo l’addio a Boateng, sembra godersi questo periodo da single, ma l’audacia con cui si mostra sui social non è passata di certo inosservata ai fan: di sicuro, l’ex velina sa come farsi notare. Nell’ultimo post, la Satta indossa un sensualissimo completino intimo nero, con tanto di trasparenze. In breve tempo, la modella si è guadagnata ben 112mila “cuoricini”.

LEGGI ANCHE —> Melissa Satta, il completino sportivo è una bomba. “Single sei più bella” – FOTO

Melissa Satta, completino intimo a luci rosse, che schianto – FOTO