Michelle Hunziker ha condiviso un video alquanto divertente sui social network: la conduttrice ha svelato alcuni consigli sull’amore (e non solo).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)



Michelle Hunziker è sicuramente una delle conduttrici più amate e seguite dai telespettatori italiani. La nativa di Sorengo vanta numeri clamorosi sui social network: il suo account Instagram, ad esempio, è seguito da 4,8 milioni di followers. La 44enne è decisamente attiva in rete e ama pubblicare foto, stories o video in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e la sua simpatia.

L’ex modella svizzera, questa sera, ha postato un video alquanto divertente in cui ha fornito ai suoi followers alcuni consigli sull’amore. La classe 1977 si diverte in strada e, tra una battuta e l’altra, dice cose molto interessanti.

Michelle Hunziker, il video conquista il web: bellezza e simpatia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle, in prima serata, ha postato sui social un video alquanto divertente. La nativa di Sorengo dispensa alcuni consigli in modo divertente ai suoi followers. Il suo viso diventa giorno dopo giorno sempre più bello, mentre i suoi lineamenti sono praticamente perfetti. La 44enne incanta il popolo del web con il suo meraviglioso sorriso.

“Ma alla fine, cos’è più importante? Amare gli altri o prima amare sé stessi? Secondo me è importantissimo l’amore proprio, perché se impariamo ad amare noi stessi siamo veramente in grado di dare amore a tutti“: inizia così il discorso della Hunziker. Il filmato ha raccolto in breve tempo 463mila visualizzazioni. Michelle, scherzando, ha dato anche ottimi consigli su come amare sé stessi, guardandosi ad esempio allo specchio con frequenza, stando sempre con il buon umore e rimanendo sempre positivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle, verso la fine del 2020, ha deliziato i telespettatori ad ‘All Together Now’: la classe 1977 ha sfoderato nel corso delle puntate vestitini davvero sexy.