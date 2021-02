La Bellucci è incantevole in una tuta arancione con una cintura grossa che le avvolge la vita perfetta e snella

Monica Bellucci, la bellezza senza tempo all’italiana. I tratti mediterranei che hanno fatto innamorare il mondo intero nei suoi film iconici come Malena. Tra le donne più belle al mondo, ancora oggi è lei che rappresenta i canoni della perfezione femminile. Ha fatto la storia del cinema e della moda. Oggi a 56 anni è ancora un’icona nel mondo. Sempre seguitissima, su Instagram ha 3,8 milioni di follower e ad oggi sono ancora molti i marchi che la vogliono come testimonial.

Monica Bellucci ad oggi ancora la più bella fra tutte

Attrice in più di 60 pellicole al cinema e tantissime apparizioni in televisione. Lei è un vanto per l’Italia, la sua bellezza e il suo talento sono patrimonio nazionale. Ha vinto due Globi d’oro e due Nastri d’Argento ma è stata candidata a molti di più. Inoltre è stata la prima donna italiana a cui è stato affidato il ruolo di madrina del Festival di Cannes, la 56esima edizione. La bella e brava Bellucci aveva anche iniziato gli studi all’Università per la facoltà di Giurisprudenza. Ha però abbandonato per trasferirsi a Milano per dedicarsi alla moda e alla recitazione.

Ha sfilato per le più importanti passerelle, rappresentata da una delle agenzia di moda più famose nel mondo l’Elite Model Management. Il suo volto diventa famosa anche a Parigi e a New York. Ha sfilato per Dolce&Gabbana, Fendi e moltissime altre griffe. Finisce sulle copertine più importanti tra cui Vogue ed Elle e viene scelta per innumerevoli pubblicità di marchi importanti come Cartier e Dior. Ancora oggi marchi famosi come Nivea la vogliono come testimonial delle loro campagne pubblicitarie. D’altronde una bellezza come la sua non ha tempo e rimane impeccabile negli anni, sarà sempre un’icona internazionale per tutti.