Incontri su TikTok, 11enne abusata da ragazzo al centro commerciale

La bambina di 11 anni sarebbe stata abusata dal ragazzo nel bagno di un centro commerciale di Palermo. I due si erano conosciuti su TikTok.

Sono ancora una volta i social ha rendere difficile la vita dei giovani. A Palermo una bambina di 11 anni sarebbe stata abusata sessualmente nel bagno di un centro commerciale. Il gesto sarebbe stato commesso da un 16enne che aveva conosciuto su TikTok e Instagram e con il quale si era data appuntamento via chat. Sia la giovane che il ragazzo si erano presentati all’incontro con un rispettivo amico. Dopo una passeggiata apparentemente tranquilla, la situazione sarebbe degenerata.

La famiglia ha presentato un esposto alla polizia che ha identificato e denunciato il ragazzo

Tornata a casa la giovane di 11 anni ha raccontato quanto accaduto al centro commerciale alla famiglia. I genitori hanno deciso di presentare un esposto alla polizia che ha identificato e denunciato il giovane. L’inchiesta adesso è coordinata dal sostituto procuratore per i minorenni, Claudia Caramanna.

Dal 9 febbraio intanto TikTok bloccherà tutti gli utenti italiani e chiederà loro di indicare di nuovo la data di nascita per continuare a usare l’app. Nel caso in cui l’utente ha sotto i 13 anni, il suo account verrà rimosso. A comunicarlo è stato il Garante della Privacy. Tuttavia, questa strategia potrebbe non essere totalmente efficace. In quanto i ragazzini sotto i 13 anni potrebbero inserire una data di nascita diversa da quella effettiva. La società quindi ha deciso di aumentare i controlli e sta valutando anche dei sistemi di intelligenza artificiale.

Questa decisione arriva dopo la morte della piccola Antonella Sicomero. La bimba di 10 anni si sarebbe uccisa dopo una “sfida di soffocamento” vista sulla piattaforma TikTok. Ancora da verificare però questa ipotesi.