Un giovane neo sposo e suo fratello sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco da due invitati durante il ricevimento di matrimonio.

Il giorno più bello della sua vita si è trasformato in quello più tragico. Una giovane donna, durante il ricevimento del suo matrimonio, ha assistito all’omicidio del marito e del cognato. È accaduto a Vlasovo, piccolissimo villaggio nell’Oblast di Vologda, in Russia. Stando a quanto ricostruito, durante il banchetto nuziale, tra lo sposo, suo fratello ed alcuni ospiti sarebbe scoppiata una lite. Questa sarebbe degenerata e due degli invitati coinvolti, hanno sparato contro il neo sposo ed il fratello uccidendoli. I due sospetti si sono dati alla fuga e sono stati arrestati il giorno dopo il matrimonio dalla polizia che ora sta indagando sul duplice omicidio.

Sparatoria durante un matrimonio a Vlasovo, villaggio sito nell’Oblast di Vologda, in Russia. I proiettili hanno raggiunto lo sposo, un ragazzo di 34 anni, ed il fratello 36enne di quest’ultimo, entrambi deceduti per le ferite riportate. Secondo quanto riportano i media russi e la redazione del quotidiano britannico The Sun, durante il ricevimento, in un country club, tra le vittime e due invitati della sposa, anch’essi fratelli, è scoppiata una lite che è degenerata pochi minuti dopo. I due fratelli hanno estratto delle pistole esplodendo almeno sei colpi che hanno ferito a morte le due vittime. Inutili i tentativi dei soccorsi che hanno potuto solo dichiararne il decesso.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno avviato immediatamente le indagini sul duplice omicidio. I due presunti responsabili, riporta The Sun, sarebbero stati individuati ed arrestati dalla polizia a Mosca il giorno dopo il matrimonio.

Dopo la tragedia, la sposa ha condiviso un commovente post sul proprio profilo Instagram ricordando il marito. “Come farò a vivere senza di te, mio amato? Sarò – ha proseguito la donna- sempre tua moglie, lo prometto. Saremo insieme per sempre. Ti prego proteggimi da lassù ed io realizzerò tutti i nostri sogni in modo che tu sia orgoglioso di me“.

Il post ha commosso familiari ed amici che hanno commentato esprimendo il loro cordoglio per la famiglia delle due vittime.