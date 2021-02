Sabrina Salerno sexy trasparenze: “Non bisogna resistere!” – FOTO

Sabrina Salerno nell’ultimo scatto pubblicato sui social sconvolge i suoi fan mettendo in mostra delle fantastiche trasparenze capaci di accendere i desideri più nascosti

Sabrina Salerno si conferma ogni giorno di più regina dei social network grazie agli scatti in cui si mostra al pubblico in tutta la sua conturbante bellezza. La cantante ha infatti deciso evidentemente di togliere definitivamente il sonno ai suoi follower attraverso una foto che accende la fantasia. Sul suo profilo Instagram l’artista genovese ha regalato uno scatto in cui l’attenzione dei fan non può non cadere su un dettaglio lasciato davvero in bella vista. Sabrina si mostra infatti con una blusa bianca completamente trasparente capace di esaltare l’intimo nero che indossa. Il suo invidiabile décolleté riesce così ad insinuarsi nella mente degli ammiratori provocando un’immediata cascata di commenti e cuoricini. Sguardo ammiccante e labbra perfettamente delineate e lucide grazie ad un sapiente trucco completano un’immagine destinata a turbare i sogni del popolo di Instagram che la segue.

