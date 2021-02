Sanremo 2021, Amadeus ha deciso: chi condurrà insieme lui

Il 71° Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021, la prima edizione durante la pandemia da Covid19. I nomi di chi affiancherà Amadeus

75 pagine, 15 capitoli e 8 allegati: è finalmente pronto tutto il protocollo che regolamenterà lo svolgimento della futura edizione del Festival di Sanremo. Numero di musicisti e coristi ridotto all’indispensabile, metratura e distanziamento tra di essi che, saranno costretti a indossare dispositivi di protezione individuale, se non impedirà lo svolgimento delle loro performance. Non solo: gli ambienti verranno costantemente sanificati, misurazione della temperatura per gli addetti ai lavori, gel igienizzante, percorsi obbligatori di entrata e uscita e, soprattutto, ogni tre giorni tampone di verifica. Niente contatti, strette di mano o abbracci. Anche la consegna degli iconici fiori di Sanremo avverrà tramite carrelli su cui verranno adagiati, così come i premi delle serate conclusive.

Sarà sempre l‘Ariston la location prescelta ma non ci sarà nè pubblico pagante, nè figuranti. Tuona comunque il Codacons che, se da un lato dice di apprezzare gli sforzi fatti, dall’altro ritiene sia ingenuo pensare che il Festival si svolga unicamente per poche ore in uno spazio limitato. “Il Festival coinvolge tutta la citta’ di Sanremo e attira un numero enorme di cittadini, giornalisti e fans che si riversano nel Comune nei giorni della kermesse, dando vita ad assembramenti incontrollabili”.

Nel frattempo, sul web, si sta svolgendo una campagna volta a boicottare il Festival di Sanremo di quest’anno, giudicato un evento non indispensabile: cresce la vicinanza per chi ha perso familiari e amici, per gli operatori nell’ambito sanitario e la solidarietà verso tutti gli addetti del settore spettacolo che, invece, sono fermi a causa della pandemia.

Sanremo 2021: chi affiancherà Amadeus

Amadeus continua la sua corsa al Festival di Sanremo. Come annunciato in una diretta su Instagram avvenuta durante la prima quarantena, agli albori dello scoppio della pandemia da Covid19 in Italia, lo affiancherà (come l’anno passato) il collega e amico fraterno, Rosario Fiorello. Insieme a loro in qualità di ospiti fissi, ci saranno Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic.

Dimezzato, invece, il numero di co-conduttrici. Nella passata edizione abbiamo visto alternarsi 10 professioniste nel settore dello spettacolo. Secondo le ultime indiscrezioni, la serata inaugurale accoglierà sul palco dell’Ariston la top model Naomi Campbell. Seguiranno la cantante Elodie e Matilda De Angelis.

E’ trapelato anche il nome dell’attrice napoletana Serena Rossi. Ha raccolto recentemente molto successo grazie alla fiction Mina Settembre e ha interpretato magistralmente il ruolo di Mia Martini in Io sono Mia.