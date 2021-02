Sara Croce non smette di incantare Instagram. L’ultimo post la vede con un look inedito che risalta il suo corpo da “madre natura”: bella come una dea.

Chi non conosce Sara Croce? La bellissima showgirl ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia, dove ha conquistato il quarto posto.

Da lì la scalata verso il successo è stata sempre più rapida e soddisfacente. Nel 2019 è diventata Madre natura nel noto programma tv Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis.

Grazie ai consensi ricevuti, Bonolis l’ha voluta con sé ad Avanti un altro, dove ha interpretato la Bonas.

Ma il successo dell’avvenente modella non si limita alla televisione. Su Instagram, infatti, Sara raccoglie oltre 800mila follower. E per ringraziare il follower del grande seguito, Sara Croce si è dilettata come influencer: tantissime le storie e le foto in cui fa bella mostra dei suoi look sempre alla moda.

Sara Croce manda il web in tilt: la più bella di Instagram

Non solo. La sua bellezza, che la rende una delle giovani modelle più apprezzate d’Italia, toglie il fiato al popolo dei social. Le sue foto, infatti, raccolgono centinaia di like e commenti.

Nell’ultima la vediamo indossare un completino rosa, molto aderente, capace di risaltare le sue forme giunoniche mentre siede con estrema eleganza sul bordo di un divano in pelle. E i follower non possono che apprezzare.

Qualcuno le scrive “ti sei superata questa volta” riferendosi proprio all’estrema sensualità mostrata nello scatto. Ma i complimenti si sprecano: “bellissima” “sei una dea” “assurda” sono solo alcuni degli omaggi che i fan fanno alla bella modella.

Insomma, Sara Croce non ne sbaglia una! Non vediamo l’ora di ammirare la prossima foto.