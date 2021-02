Serena Autieri, lo splendido dettaglio che fa impazzire il web – FOTO

Serena Autieri incanta il pubblico dei social mostrando un particolare che la distingue da qualsiasi altro personaggio del mondo dello spettacolo

Serena Autieri grazie all’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram è riuscita a far il pieno di cuoricini e commenti lasciando i suo follower a bocca aperta. Nella foto la bella artista napoletana mostra tutto il fascino che il suo splendido sorriso sa donarle. Gli occhi chiari sono messi in risalto dalla luminosità che la sua anima pura sa donare e conferiscono allo scatto un valore aggiunto. Gli inconfondibili capelli biondi le vanno ad incorniciare il viso degno degli angeli più belli del paradiso. Serena per questa foto ha deciso di puntare tutto sulla bellezza che Madre Natura le ha regalato, niente spacchi vertiginosi o abiti succinti quindi. L’artista nel magnifico primo piano che ha regalo ai fan indossa semplicemente un morbido e caldo maglione a collo alto verde. Un colore che bene si addice alla sua carnagione chiara.

La carriera e la vita privata di Serena Autieri

Serena Autieri è uno di quei personaggi che possono essere definiti “un’artista a tutto tondo“. Dopo un lungo percorso di studi legato alla recitazione, la danza e il canto è proprio in quest’ultima arte che inizia la sua attività nel mondo dello spettacolo. Capace di alternare il ruolo di cantante con quello di attrice Serena è riuscita pian piano ad entrare nel cuore di milioni di italiani. Il grande successo l’ha raggiunto indubbiamente grazie alla sua partecipazioni in soap come Un posto al sole, L’onore e il rispetto e Un passo dal cielo. Al cinema si è fatta apprezzare soprattutto al fianco di Alessandro Siani e Vincenzo Salemme.

La vita privata di Serena Autieri è sempre stata avvolta dal massimo riserbo. Dopo le voci di un presunto flirt con Gabriel Garko, dal 2010 l’attrice è felicemente sposata con il manager Enrico Griselli e dal 2013 è mamma della piccola Giulia Tosca.