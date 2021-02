Simona Tagli rivela a Barbara D’Urso di non fare sesso da 10 anni, ma ora non ce la fa più e vuole infrangere il voto

Durante la puntata una puntata di Pomeriggio 5, in cui si è affrontato il tema della fede e i vip, la Tagli ha confessato di aver fatto un voto per cui non poteva fare sesso. Sono passati 10 anni e lei ha mantenuto il voto, ma oggi non ne può più e vuole infrangerlo. Il motivo di infrangere il voto di castità fatto alla Madonna, sarebbe dovuto ad una persona speciale che ha incontrato.

Barbara D’Urso sconvolta dalle dichiarazioni sulla castità di Simona Tagli

La D’Urso è decisamente basita e sorpresa dalle parole della Tagli, non ci crede che vuole interrompere il voto di castità dopo 10 anni. In realtà la Tagli spiega che può infrangere il voto senza problemi perché quello per cui aveva fatto il voto si è avverato. La Tagli spiega infatti che il voto fatto alla Madonna era dovuto ad una battaglia legale per l’affido di sua figlia. Aveva capito che le donne di spettacolo non erano ben viste in quanto capacità genitoriale.

Vista la difficoltà e la percentuale di non riuscita, per assicurarsi la vittoria ha fato un voto alla Madonna in caso avesse vinto la battaglia. Il voto prevedeva la castità assoluta, ma solo fino a quando non avrebbe incontrato l’uomo ideale e giusto per lei. Dopo 10 anni senza rapporti, la Taglia pare aver incontrato quell’uomo speciale che infrangerà il suo voto.