Ue, piano per la lotta al cancro, etichette obbligatorie su cibi e bevande

L’Ue ha predisposto un piano per la lotta al cancro che partirà dal 2022: etichette nutrizionali obbligatorie su cibi e bevande. Polemiche dai produttori

I numeri parlano chiaro: senza un piano preventivo, i decessi per tumore aumenteranno del 35% nei prossimi 15 anni. Solo nello scorso anno, si sono ammalate di cancro 2,7 milioni di persone, e ne sono morte 1,3 milioni. La Commissione dell’Unione Europea predispone un intervento che parta direttamente dalla tavola. Verranno applicate etichette nutrizionali obbligatorie su cibi e bevande, così da “consentire ai consumatori di fare scelte informate“. Da parte dei produttori è già insorta la polemica, ma l’Ue non sembra ammettere repliche.

LEGGI ANCHE —> Pediatra affetto da cancro uccide collega e si toglie la vita: la tragedia in un centro medico

Ue, pronto il piano per la lotta al cancro: etichette obbligatorie sugli alimenti

LEGGI ANCHE —> Cancro trasmesso dall’uomo, l’incredibile scoperta dei ricercatori

Tra gli interventi predisposti dall’Ue per la lotta al cancro, c’è quello di imporre etichette nutrizionali obbligatorie. Per il 2022 si prevede l’imposizione di un’etichetta con l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Il il 2023 vedrà invece l’imposizione di un’etichetta con le avvertenze sulla salute. Ci saranno fondi per gli Stati membri pari a circa 4 miliardi di euro.

La lotta al cancro prende di mira le carni rosse e i salumi. Escluso il vino, in quanto, come ribadito dal vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas, “fa parte dello stile di vita europeo“. Parallelamente, l’Ue ha intenzione di garantire un miglioramento dei trattamenti contro i tumori e un potenziamento dello screening.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Arrivano anche le prime proteste da parte dei produttori. “Non è il prodotto in sé ad essere pericoloso, ma la quantità che se ne assume“: queste le parole di Nicola Levoni, presidente dell’Associazione industriali delle carni e dei salumi.