Uomini e Donne, spuntano accuse pesanti per un’ex concorrente del programma

Ieri a Uomini e Donne Aurora e Giancarlo hanno litigato pesantemente in puntata, è spuntata anche un’accusa pesante verso Veronica Ursida

La puntata di ieri pomeriggio di “Uomini e Donne” è stata monopolizzata dalla discussione tra Aurora Tropea e Giancarlo, dopo la fine della loro conoscenza tra i due sono iniziate tensioni pesanti sfociate in litigi accaniti sia in trasmissione che fuori. L’uomo ha infatti accusato Aurora e l’ex concorrente Veronica Ursida di “molestare” con profili fake la figlia 17enne.

Un gesto gravissimo per Giancarlo che non ha esitato ad accusare a sua volta Aurora di falsità verso tutti i suoi corteggiatori, la lite è arrivata a toni accesi tanto che ripetutamente Tina ha chiesto a Maria di spegnere il microfono di Aurora per consentire a Giancarlo di parlare. Lei, dal canto suo, è stata attaccata da molte persone nello studio, solo Mara si è schierata al suo fianco per darle supporto in questa lotta accanita dove non ci sono stati vinti e vincitori.

Maria De Filippi accusa Veronica di un fatto molto grave

Maria De Filippi interviene tra i due facendo una rivelazione choc, sembra infatti che l’intromissione costante di Veronica nel battibecco tra i due sia forse un metodo per poter avere ancora visibilità dopo che è uscita dal programma. La redazione sta rifiutando la sua richiesta di rientrare in quanto pare che lei abbia accusato la redazione di “Uomini e Donne” di favoritismi all’interno del programma.

Giancarlo, sempre più inviperito, chiede allora di poter mostrare dei video hot di loro due ma Aurora sbotta alzandosi in piedi. Lei vuole che si mostri alle telecamere questi fantomatici video che non esistono. Nel breve video mostrato però non si vede nulla di compromettente, Aurora però non accetta questo ennesimo colpo basso dall’uomo che stimava tanto e decide di uscire dallo studio e andare via.

Giancarlo prova ad uscire a parlare con lei ma la decisone è ormai presa, la donna ha deciso di sporgere denuncia contro di lui per diffamazione. Sembra quasi che Giancarlo abbia aggredito Aurora controvoglia. I puntata visibile nel suo volto il sentimento che prova per lei, soprattutto perché è stata la prima donna con cui è uscito dopo la sua “disintossicazione”.

Lo stesso interessato confessa al pubblico che negli ultimi 2 anni è uscito con oltre 90 donne. L’aiuto del figlio 20enne gli ha permesso di tornare in carreggiata e Aurora è stata una persona speciale per lui che si è ricominciato.