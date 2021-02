Le 10 specie animali che hanno vita più breve delle altre. Scopriamo quali sono

Le 10 specie animali che hanno un ciclo di vita molto breve: da pochi giorni fino a qualche settimana. Scopriamo quali sono

Esistono animali in natura che, seppur abbiano un ciclo vitale brevissimo, a volte solo di pochi giorni, riescono a espletare pienamente le loro funzioni con grande intensità. Le tartarughe hanno delle esistenze molto lunghe; la loro aspettativa di vita arriva a 80 anni, in alcuni casi superano i 150 anni, a volte anche i 200.

Altre specie, però, non sono così fortunate: scandiscono nascita, crescita, riproduzione e morte in una concezione di tempo che per un essere umano è effimera, mentre per esse è più che sufficiente, ribadendo un’ idea di relatività già confermata da decenni.

Quali sono gli animali con il ciclo vitale più breve?

1. Gli efemerotteri

Sono insetti terrestri che vivono principalmente nei corsi d’acqua dolce. Paradossalmente, in maniera volgare vengono chiamati effimere. Non vivono più di un giorno.

2. I Phylum Gastrotricha

Sono piccoli animali, simili a vermi, lunghi al massimo 4 mm, che vivono su piante o tra i granelli di sabbia negli ambienti acquatici. La loro aspettativa di vita è tre o quattro giorni.

3. Le mosche

Questi fastidiosissimi insetti si trovano in tutto il mondo, rappresentano una delle specie più popolari del pianeta ma vivono molto poco: dai 15 ai 20 giorni. L’aspettativa di vita cambia in base al fatto che possano essere libere in natura o chiuse in casa dove trovano più facilmente cibo.

4. Le api operaie

Le api operaie hanno un ciclo vitale che si esaurisce in un mese circa, ma non si può dire che la loro sia un’esistenza inutile. Attraversano quattro fasi si sviluppo: uovo, larva, giovane e adulto. Sono tutte femmine ma non feconde. Svolgono diversi compiti come pulire l’alveare, nutrire le larve, proteggere “la famiglia”, ricevono il nettare e il polline raccolto dalle compagne, ecc.

6. Le farfalle monarche

Belle, bellissime ma fragili e poco durevoli. Vivono in media da una settimana a un massimo di sei, in base a molti fattori come: la specie, le dimensioni, il clima, l’alimentazione e le condizioni dell’habitat. Sono fondamentali del processo di impollinazione dei fiori

7. I didelfidi

Piccoli mammiferi marsupiali, vivono circa un anno e in natura sono spesso vittime dei predatori. Hanno una tecnica di difesa incredibile: spesso fingono di essere già morti per sviare l’attenzione dai “nemici”.

8. Le formiche

Le formiche regina possono vivere molti anni, ma l’intera specie ha un’esistenza che non va oltre 1 mese. Socievoli e collaboratrici, sono in proporzione alla loro dimensione, tra gli animali più forti del mondo: possono sollevare oggetti circa 50 volte più pesanti di loro.

9. Il camaleonte di Labord

Piccolo rettile del Madagascar, normalmente ha un ciclo vitale breve, appena un anno. Nascono a novembre, si sviluppano sessualmente tra gennaio e febbraio. Quando la nuova generazione sta per nascere, la generazione precedente non esiste più.

10. Le libellule

Esistono più di 5.000 specie di libellule sulla Terra , tuttavia esse muoiono entro sei mesi di vita. Sono insetti bellissimi ma, ahimè, effimeri.