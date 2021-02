Adriano Celentano: quel tradimento che non dimenticherà mai

Adriano Celentano ha tradito Claudia Mori, cosa sappiamo di questa scivolata? La voce è stata confermata o smentita? I dettagli del tradimento

Sono passati tanti anni da quel tradimento, ma il gossip ancora ne parla. Adriano Celentano, l’icona della musica e del teatro italiano è ancora al centro del mirino e nessuno ha dimenticato quella scappatella con la bellissima attrice. Erano gli anni ottanta e il successo era alle porte. Una scivolata mandò in tilt il matrimonio di Celentano con Claudia Mori, ma cosa è successo veramente?

Adriano Celentano: chi è la fiamma del tradimento?

Tra Adriano Celentano e Claudia Mori l’amore non è mai finito e oggi a distanza di anni sono ancora qui insieme ai suoi figli e i loro nipoti. Ma un tradimento non si dimentica specie se l’amante è una donna dello spettacolo. Stiamo parlando di Ornella Muti. I due si conobbero sul set de Il Bisbetico domato e lavorarono insieme anche nel film Innamorato pazzo. In quegli anni riuscirono a mantenere il loro segreto e nonostante i giornalisti fossero alla ricerca di fonti, il flirt rimase nascosto per tutelare le famiglie. L’attore sposato con Claudia Mori e l’attrice compagna di Federico Fachinetti. Fino a quando fu il cantante a rivelare in un’intervista il tradimento. Dopo anche la Muti confermò. Dopo la scappatella però Adriano tornò tra le braccia di sua moglie e la sorpresa fu che la volle accanto per il film Joan Lui.

Ornella Muti invece dopo due matrimoni finiti, il primo con l’attore Alessio Orano e il secondo con Federico Fachinetti, oggi è una donna libera che ha occhi solo per i suoi figli.