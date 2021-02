Alluvioni letali, nuovo studio rivela una stravolgente verità: mai nulla di simile

Stando ad un recente studio pare che il riscaldamento globale rappresenterà una minaccia letale per il Perù: alluvioni cataclismiche si abbatteranno sullo stato dell’America Latina.

Le alluvioni causate dal riscaldamento globale avranno effetti letali sul Perù. Questo quanto emerso da un recente studio le cui conclusioni potrebbero essere poste alla base di un procedimento giudiziario senza precedenti. Come sempre il principale indiziato resta l’uomo che con le sue attività avrebbe accelerato un processo già in stadio avanzato.

Riscaldamento globale, colpa dell’uomo: emissioni causeranno alluvioni letali in Perù

Le alluvioni in Perù, causate dal riscaldamento globale, avranno un effetto letale per il Paese. A rilevarlo un recente studio, riporta la redazione del The Guardian, il quale indica come fattore responsabile del tracollo climatico le attività dell’uomo che hanno causato l’innalzamento della temperatura di 1°C nella Nazione. Diretta conseguenza, lo scioglimento di numerosi ghiacciai.

I risultati di questo nuovo studio, però, avrebbero fornito le basi per rintracciare l’effettivo responsabile del acceleramento del processo. Non l’uomo in generale, per una volta, bensì una compagnia energetica tedesca la RWE. Una rivelazione che potrebbe aprire le porte al più grande processo sul clima mai tenutosi sul Pianeta.

In sostanza la ricerca avrebbe trovato un nesso tra l’aumento delle emissioni ed il rischio di inondazioni dettate dal lago Palcacocha nelle Ande peruviane. Secondo i modelli, qualora lo specchio d’acqua straripasse, l’inondazione darebbe il via ad una frana letale che si abbatterebbe sul comune di Huaraz, mettendo a rischio la vita di 120mila persone.

Pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, questo studio potrebbe rappresentare per la prima volta uno strumento di individuazione di responsabilità. Secondo l’autore principale, Rupert Stuart-Smith, la ricerca mostrerebbe come il ghiacciaio Palcaraju si sia ritirato a causa del global warming, aumentando quindi il rischio di letali inondazioni. Avrebbe anche dimostrato anche un collegamento con le emissioni.

Nel 2017 un agricoltore Peruviano ha citato in giudizio la RWE, compagnia tedesca, chiedendo un risarcimento a titolo di costi di prevenzione per eventuali danni causati da una possibile inondazione per colpa del lago Palcacocha. Un legale tedesco, che assiste l’attore della causa, ha affermato di sperare che tale studio possa entrare a far parte del processo divenendo coì un precedente senza eguali, riporta The Guardian. Inoltre ha aggiunto sempre alla testata britannica che il Tribunale tedesco pare abbia già recepito la documentazione.

Secondo il legale una sentenza emessa nei confronti del suo assistito costituirebbe un precedente solido per ulteriori e future richieste nei confronti di quei soggetti che maggiormente inquinano con le loro emissioni.

