Amici 20 anticipazioni 6 febbraio: Evandro eliminato dal programma. Domani andrà in onda la prossima puntata e i ragazzi hanno dovuto fare i conti con una brutta eliminazione

Domani andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi che è stata registrata solo oggi. Tommaso ha ripreso la maglia: Alessandra Celentano gliel’aveva sospesa per dargli un provvedimento riguardo i continui ritardi dei ballerini alle lezioni. Esa è stato sottoposto alla sfida e l’ha vinta: ha ripreso la sua maglia ed è rimasto nella scuola.

Amici 20 anticipazioni: Evandro perde la sfida e viene eliminato dal programma

Non si può dire la stessa cosa di Evandro, purtroppo, che ha perso la sfida contro Tancredi ed è stato eliminato dalla scuola. A Leonardo è stata sospesa la maglia, mentre Raffaele ha cantato una canzone mettendoci delle barre scritte da lui. Ad Arisa è piaciuta molto ma non si può dire lo stesso di Rudi Zerbi che alla fine lo ha fatto cantare nuovamente. Anna Pettinelli ha difeso l’allievo dalle critiche del docente. Rosa non si è esibita a causa di un piccolo infortunio. Martina ha ballato la samba e Samuele ha ricevuto un 8, ma anche delle critiche dalla Celentano che comincia ad essere scettica sul suo talento.

Intanto Alessandra ha proposto un nuovo banco per far entrare Serena nella scuola.