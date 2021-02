Antonella Mosetti esagera con i filtri: irriconoscibile. C’è chi lo nota – FOTO

Antonella Mosetti, nuova vita su Instagram. Foto provocanti e balletti sensuali. Esagera un po’ troppo con filtri e foto ritocco. I commenti dei follower

Antonella Mosetti era tra le fila delle ragazze più gettonate e amate dal pubblico di Non è La Rai, programma cult in cui militarono molte delle showgirl che, in seguito, fecero carriera in vari settori dello show business nostrano.

La Mosetti ha sempre avuto una predilezione per la televisione e la danza, sebbene abbia partecipato ad alcune produzioni cinematografiche ottenendo piccoli ruoli. L’abbiamo vista negli anni a Ciao Darwin ( a fianco di Paolo Bonolis) a Paperissima Sprint, Quelli che il calcio…, Casa RaiUno.

Si è reinventata poi opinionista in programmi come Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live ( insieme a Barbara D’Urso) e All Together Now ( condotto da Michelle Hunziker ).

Antonella Mosetti: quei filtri sulle foto un po’ troppo evidenti

Adesso Antonella Mosetti è sempre più attiva su Instagram dove, quasi quotidianamente, pubblica dei post in cui si evince la sua passione per il ballo.

La vediamo cimentarsi in stacchetti sensuali con outfit provocanti. Le stanze della sua dimora diventano una discoteca arrangiata e si scatenano i commenti degli utenti che la seguono, arrivati al numero di 673mila.

Nelle ultime immagini proposte ha un po’ esagerato con i filtri e il foto ritocco. Antonella Mosetti, classe 1975, è una splendida donna, fisico pazzesco e un volto raggiante. Seppur aiutata da piccoli ritocchi estetici, non ha certo bisogno di altri escamotage per far risaltare la sua bellezza che, anzichè risaltarla, la mortificano. Il viso piallato sembra innaturale, lei è irriconoscibile.

Tanti, tantissimi i commenti di plauso ma c’è chi scrive: “Una volta c’erano le foto, poi siamo passati alle foto ritoccate, questa è l’ultima frontiera, il ritratto digitale con il viso praticamente disegnato al computer”.