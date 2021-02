Spezzata la vita di una ragazza di 20 anni: tragico incidente stradale

Questa mattina, in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 56, in provincia di Bari, una ragazza di 20 anni ha perso la vita.

Una ragazza di 20 anni è morta in un terribile incidente stradale. È accaduto questa mattina lungo la strada provinciale 56, in un tratto compreso tra Molfetta e Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. La vittima viaggiava con un amico a bordo di un’auto che si sarebbe schiantata frontalmente con un’altra vettura condotta da una donna. Inutili i tentativi di soccorso per la 20enne, deceduta sul colpo. Feriti, invece, l’amico della giovane e la donna alla guida dell’altra auto coinvolta. La dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio degli agenti la Polizia Locale di Molfetta.

Un grave incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 5 febbraio, lungo strada provinciale 56, nel tratto tra Molfetta e Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Una ragazza, Rosanna Bernocco, 20enne di Ruvo di Puglia ha perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Messaggero, la vittima era a bordo di una Fiat Punto condotta da un giovane amico, di cui non sono state diffuse le generalità. Per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiavano i due ragazzi si sarebbe schiantata frontalmente con una Wolkswagen Golf alla guida della quale vi era una donna.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per la ragazza, sbalzata fuori dall’abitacolo nel violento impatto, non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo. L’amico della vittima e la donna sono rimasti, invece, entrambi feriti in maniera non grave.

Intervenuti sul posto anche gli agenti la Polizia Locale di Molfetta ed i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi per risalire all’esatta dinamica e le cause dell’incidente mortale.

Dai primi riscontri, pare che sia stata la Fiat Punto a sbandare dopo una curva invadendo la corsia opposta dove sopraggiungeva la Golf guidata dalla donna rimasta ferita.