Beatrice Valli, con l’intimo trasparente si mostra come mamma l’ha fatta – FOTO

Beatrice Valli con l’ultimo scatto pubblicato sui social riesce davvero a superarsi regalando ai tanti fan un’immagine unica e senza veli della sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

Bellissima come sempre Beatrice Valli è riuscita a lasciare il pubblico adorante che la segue su Instagram letteralmente a bocca aperta. L’affascinante modella si è infatti lasciata ritrarre mentre indossa un intimo che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Il corpetto che avvolge le sue generose forme è completamente velato mostrando ai follower tutta la sensualità della sua pelle morbida e liscia. Alcuni pudici disegni riescono a coprire qua e là punti che è meglio nascondere per lasciare campo libero alla mente di chi la ama. Nella mano Beatrice regge una rosa, bella e pungente almeno quanto lei, per ricordare al suo pubblico che alle porte sta per arrivare San Valentino. Nel giorno dedicato agli innamorati è certo che per moltissimi follower l’unico desiderio degno di essere realizzato sarebbe quello di poter raccogliere il fiore che la Valli sensualmente offre.

LEGGI ANCHE -> Federica Pacela, di spalle con solo il perizoma, mostra tutte le grazie – FOTO

La vita privata e professionale di Beatrice Valli