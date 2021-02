Bonus 2021: le novità dell’anno e gli aggiornamenti

Nuove agevolazioni e aggiornamenti. Quali saranno i bonus 2021? Oggi vi parliamo di tutti gli aiuti che si possono richiedere

Il 2020 è terminato ma l’emergenza è rimasta e con sé tutte le problematiche. Nell’ambito sanitario, sociale ed economico, cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo anno? Con il 2021 saranno stanziati altri soldi per ulteriori bonus che si andranno ad aggiungere a quelli degli scorsi mesi. A febbraio, l’INPS interverrà con una serie di misure di sostegno già prestabilite ma c’è chi ancora sta aspettando gli aiuti richiesti precedentemente. Qual è la situazione attuale?

Bonus 2021: quali sono gli aiuti?

La prima questione da affrontare riguarda l’indennità Covid, cioè un aiuto per tutti coloro che si sono trovati in difficoltà durante questo anno a causa dell’emergenza. L’erogazione del bonus è già iniziata lo scorso 2 febbraio ed è previsto per varie categorie:

lavoratori del turismo e stagionali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; incaricati di vendita a domicilio; lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35mila euro; lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50mila euro; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Gli aggiornamenti

Un’altra misura di aiuti presa in considerazione è l’indennità di disoccupazione, poi c’è il reddito e pensione di cittadinanza che verranno erogati rispettivamente il 15 e il 27 febbraio. Non manca poi il pagamento del c.d. Bonus Renzi, da cento euro, destinato ai disoccupati che percepiscono già la NASPI e ai lavoratori dipendenti incapienti. Le pensioni verranno pagate a metà mesi come per il periodo precedente ed infine verranno erogati social card e bonus Bebè.

Per la prima si tratta di un aiuto di ottanta euro bimestrali per chi è in difficoltà. Mentre il secondo è per coloro che diventeranno genitori fino al compimento di un anno del proprio bambino ed è previsto per il 20 febbraio.