La borragine, tutte le proprietà benefiche e come usarla in cucina

La borragine è una pianta molto particolare dal sapore particolare e dal profumo intenso. Il suo aspetto è molto gradevole con un infiorescenza viola che le da anche un fascino particolare. Oltre a preparare dei piatti raffinati ma anche tradizionali, la borragine è un’erba aromatica dalle tantissime proprietà benefiche per l’organismo.

In questo articolo ti spiegheremo cos’è la borragine e quali sono le sue origini. Non solo. Ti mostreremo anche quali sono le proprietà benefiche per l’organismo della borragine e come usare questa erba aromatica in cucina.

La borragine, cos’è e quali sono i benefici per l’organismo

Una pianta poco usata eppure così incredibilmente ricca di proprietà benefiche per l’organismo.

La borragine è una pianta erbacea annuale della famiglia delle Boraginaceae. Il suo nome deriva dal latino “borra” che vuol dire “tessuto di lana ruvida”, a causa della peluria che di cui le foglie sono ricoperte.

Al contrario di tante altre erbe aromatiche e spezie che sono state importate in Europa dall’Asia e dal Sud America, la borragine è originaria del bacino del Mediterraneo, ed è stata introdotta per la coltivazione in numerosi paesi eurasiatici e americani.

Si tratta di una pianta ricchissima di proteine, vitamina A e C, potassio, calcio, sodio, fosforo e magnesio.

La borragine viene usata anche in alcune preparazioni medicinali ed è molto utile ad abbassare la febbre e calmare la tosse secca.

L’olio di borragine, invece, che si ottiene mediante la spremitura a freddo, è un ottimo anti infiammatorio naturale ad altissimo contenuto di acido linolenico.

Come usare la borragine in cucina per preparare piatti speciali

La borragine, come ti abbiamo già spiegato, è un’erba aromatica dalle ricche proprietà benefiche per la salute ma se usata in cucina è capace di dare un sapore incredibile ai tuoi piatti.

Il piatto più famoso che ha la borragine come protagonista è la frittata. La frittata di borragine è un piatto molto gustoso e semplice da preparare che può anche aiutarti nel caso in cui tu avessi degli ospiti a cena vegetariani.

Un altro modo di presentare la borragine è quello di saltarla in padella con un filo d’olio, dell’aglio e un po’ di peperoncino che conferirà al tuo piatto un carattere esclusivo.

La tisana alla borragine, un anti infiammatorio naturale

Con la borragine, una pianta dal forte potere anti infiammatorio, è possibile fare una buonissima tisana capace di calmare dolori articolari, mal di pancia e anche il mal di denti.

Preparare la tisana alla borragine è veramente molto semplice. Ti basterà mettere in un pentolino 300 ml di acqua e portare ad ebollizione. Quando avrà raggiunto la giusta temperatura metti in infusione due rametti di borragine e copri con un coperchio.

Dopo circa 10 minuti filtra la tua tisana e gustala. Se hai voglia di un sapore più dolciastro ti consigliamo di non usare lo zucchero bianco raffinato ma di sostituirlo con dello zucchero di canna grezzo o con del miele mille fiori proveniente da agricoltura biologica.

Le controindicazioni di un uso poco appropriato della borragine

La borragine è un’erba aromatica che raramente può causare problemi di salute. Tuttavia, in alcuni soggetti che assumono farmaci anti coagulanti perché un acido particolare contenuto nei semi può aumentare i tempi di coagulazione del sangue.