Il cantante mascherato: tornerà Raimondo Todaro? Cosa è successo

Il cantante mascherato. Raimondo Todaro è pronto a tornare dopo un periodo di quarantena? Cosa è successo al popolare ballerino

Non c’è pace per i programmi condotti dalla talentuosa Milly Carlucci. Il Covid19 sembra sempre rovinare i progetti della popolare presentatrice. La quindicesima edizione della trasmissione Ballando con le Stelle ha subito, infatti, ritardi di mesi nella messa in onda proprio a causa della pandemia. Non solo, il ballerino Samuel Peron ha dovuto rinunciare al suo ingresso in pista fin dall’inizio per via del contagio.

Fine dei giochi e vincita di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Dopo una breve pausa, Milly Carlucci è pronta a ricominciare con una nuova avventura, quella de Il cantante mascherato, giunto ormai alla seconda edizione che si concluderà il prossimo 26 febbraio.

Anche qui però non sono mancate le avversità che hanno ostacolato un volto amatissimo di entrambe le trasmissioni, quello di Raimondo Todaro. Cosa è successo al ballerino.

Il cantante mascherato. Raimondo Todaro è pronto a tornare dopo la quarantena?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

In coppia con Elisa Isoardi, Raimondo Todaro ha dato per l’ennesima volta prova del suo grande talento nella passata stagione di Ballando con le Stelle. La sua partecipazione ha dovuto subire un breve stop per un’operazione di appendicite. Dopo la convalescenza è riuscito a tornare in pista, guadagnando un ottimo quarto posto.

Legatissimo a Milly Carlucci, a lui era stato affidato il compito di curare le coreografie delle esibizioni della nuova edizione de Il cantante mascherato. Anche in questo caso, però, si è dovuto assentare forzatamente. Essendo stato in contatto con un ballerino risultato positivo al Coronavirus, ha affrontato un periodo canonico di quarantena, così come gli altri membri del corpo di ballo.

L’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram fa intendere che il periodo di isolamento sia terminato e che sia pronto a tornare a lavoro. “Il cielo di Roma…” – scrive in didascalia. Non si sa se i danzatori che sono stati chiamati in sostituzione dei titolari verrano integrati o dovremo salutarli. Per scoprirlo dovremo accendere la tv su RaiUno stasera, venerdì 5 febbraio.