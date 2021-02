Un uomo di 41 anni è morto nella serata di ieri in un incidente sulla statale Domitiana a Mondragone, in provincia di Caserta.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri, un uomo di 41 anni ha perso la vita sulla statale Domitiana, nel territorio di Mondragone (Caserta) in un drammatico incidente stradale. La vittima stava rientrando a casa a bordo della sua auto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata contro un tir ed è finita poi nella cunetta a bordo della strada. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo all’automobilista di cui è stato possibile constarne solo il decesso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Caserta, auto si schianta contro un tir sulla Domitiana: muore geometra 41enne

Un uomo ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 4 febbraio, lungo la statale Domitiana a Mondragone, comune in provincia di Caserta. La vittima è Luigi Ciaramella, geometra 41enne di Mondragone. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, il 41enne stava rientrando a casa a bordo della sua Fiat Bravo, quando improvvisamente si è scontrato con un tir, nei pressi di un bar tabacchi. Dopo lo scontro, l’auto si è accartocciata ed è finita nella cunetta a bordo della carreggiata.

Sul luogo dello schianto si sono precipitati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Considerate le condizioni dell’auto dopo l’impatto, i pompieri hanno faticato nell’estrarre dalle lamiere il corpo del 41enne di cui i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

Interventi sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’impatto ed accertare eventuali responsabilità.

La vittima, che, come riferisce Fanpage, lavorava come geometra nel nuovo cimitero di Mondragone, lascia due figli piccoli.