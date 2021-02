Chiara Ferragni, è nata la bambina, followers sorpresi: “Ci viene infarto…”. La fashion blogger ha pubblicato uno scatto della nascita di Leo, confondendo i suoi followers

Chiara Ferragni e Fedez stanno per diventare nuovamente genitori, ma questa mattina per un attimo tutti hanno creduto che fosse successo proprio oggi. Mancano poche settimane al secondo parto della donna più amata del mondo del web: lei e Federico formano la “royal couple” italiana, c’è chi ha William e Kate, noi abbiamo loro. E Leone è amatissimo da quando è venuto al mondo quasi tre anni fa.

Chiara Ferragni e la foto della nascita di Leone che ha confuso i suoi followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Qualche mese fa Chiara e Federico hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio, questa volta sarà una bambina e manca sempre di meno al parto. Ultimamente, però, Chiara sta pubblicando spesso foto di Leone da neonato o del giorno in cui lo ha partorito. Stamattina, dopo l’ennesimo scatto, tutti hanno pensato che la bambina fosse nata. Migliaia di commenti sotto alla foto dove in tanti avevano pensato che la piccola fosse nata.

“Stai pubblicando così tante foto di Leone che quando partorirai davvero passeremo avanti pensando che sia ancora lui” commenta un utente. Sono in tanti ad aver concordato con lui, perchè stamattina pensavano che la bambina fosse venuta al mondo. Invece manca ancora qualche settimana.