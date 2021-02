La bella attrice Claudia Gerini ha condiviso un video su Instagram in cui appare bellissima in un abito nero con spacco profondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

Claudia Gerini condivide un video in cui gioca con lo spacco vertiginoso del suo abito, indossa calze sensuali e tacchi a spillo. Nella didascalia scrive:”Cerco ispirazione…gioco con lo spazzo…una risata liberatoria e “Strike a pose”. Gli anni per l’attrice sembrano non passare, è sempre più bella e in forma.

La Gerini tampinata dalla fan di Can per avere delle foto esclusive

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

Claudia Gerini è stata tampinata dalle fan di Can Yaman, l’attore turco della serie di successo Daydreamer in onda su canale 5 ogni giorno alle 16.45. Decide allora di pubblicare le ultime due foto che aveva con l’attore e scrive nella didascalia:”Ho finito il materiale fotografico con Can…a tutto il suo popolo di fans che mi chiede di pubblicare foto con lui. Dico che questo è tutto..giuro..”. Elena Sofia Ricci commenta le parole delle Gerini ridendo a crepa pelle. Pensa la povera Gerini, attrice di successo per innumerevoli pellicole che dev’essere tampinata dalle fan dell’attore turco per mostrare loro qualsiasi contenuto che lo riguardi.

Probabilmente anche un fazzoletto usato da Can in questo momento potrebbe essere interessante per le sue fan. Decisamente esagerato tutto ma infondo gli idoli fanno questo effetto. Bello è bello non c’è dubbio. Lui e la Gerini condividono la scena nella pubblicità della pasta De Cecco. La Gerini sono anni che ormai è testimonial indiscussa di bellissimo spot della De Cecco. Giustamente quest’anno hanno voluto dare una ventata di freschezza inserendo il beniamino di Mediaset. L’attore in verità non fa molto se non girarsi il dito sulla guancia guardando la Gerini, per indicare la bontà della pasta De Cecco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

E pensare che questo spot lo ha girato niente meno di Ferzan Ozpetek, con la quale Yaman ha condiviso una foto scrivendo: “I momenti indimenticabili e le risate più belle”. Sicuramente la De Cecco al momento è lo spot più guardato dalle adolescenti invaghiti del bel turco.