Carlo Conti è tornato con “Affari Tuoi – Viva gli Sposi!”, una nuova versione del programma cult di Ra1. Durante un’intervista ha rilasciato una confessione spiazzando tutti.

Tra i presentatori più amati dal pubblico italiano. Carlo Conti ritorna con il programma “Affari Tuoi – Viva gli Sposi!”. Al suo fianco i comici Ubaldo Pantani e Nino Frassica, ospiti in ogni puntata.

“L’idea è stata quella di offrire una possibilità agli sposi in un momento un po’ grigio. Abbiamo pensato a loro perché rappresentano la speranza di un futuro roseo”, il commento di Conti.

Nell’ambito del programma è stato previsto un montepremi ridotto. Una scelta presa per restare in linea con il momento storico. Invece di budget da un milione euro è prevista una somma pari a 300 mila euro pensato per le giovani coppie e la costruzione del loro futuro.

Di recenti Conti ha rilasciato, nell’ambito di un’intervista, una dichiarazione che ha spiazzato il pubblico.

Carlo Conti: nessun ritorno all’Eredità

Il pubblico apprezza molto il ritorno del conduttore. Dopo l’esperienza di successo a “Tale e quale show” Conti si sta dedicando al nuovo format per gli sposini. In una dichiarazione rilasciata a “Tv Talk” ha spiazzato tutti in merito ad un suo ipotetico ritorno all’Eredità.

“Assolutamente no, ho lasciato l’eredità proprio perché non ho più le forze e l’età per fare un quotidiano”, le parole di Carlo. Il conduttore ha poi rivelato di voler dedicarsi di più alla sua famiglia.

Nato nel 1961, dopo gli studi in ragioneria aveva trovato lavoro in banca. Una carriera destinata a durare poco. Conti si dimise ben presto per inseguire il suo sogno di lavorare in radio. Di seguito approda in televisione. Da li prende il via la sua carriera fatta da innumerevoli successi. Importanti traguardi dietro i quali si celano momenti di vita personali molto difficili. Orfano di padre, era mancato quando aveva poco più di un anno, nel 2002 perse la madre a cui era legatissimo per via di una grave malattia.

Domani tornerà sul piccolo schermo con l’ultima puntata del format speciale Affari tuoi.