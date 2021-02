Lo credevano morto, nonnino torna a casa dopo il funerale

Una storia che ha dell’incredibile: un nonnino di 92 anni torna a casa dopo 20 giorni. La famiglia sapeva che era stato seppellito

Un fatto che ha dell’incredibile quello che arriva tra i tanti episodi che stiamo vivendo nel cuore della pandemia. La famiglia piange il loro nonnino di 92 anni che non ha potuto nemmeno salutare per l’ultima volta e poi invece arriva una bellissima sorpresa. Lui è vivo e vegeto e torna a casa.

È la storia che è accaduta in Portogallo nella città di Santa Maria da Feira e ha fatto rimanere tutti senza parola. Sembra quasi un miracolo ma in realtà la forza celestiale non centra questa volta.

Il nonnino di ben 92 anni, nel cuore della pandemia, era stato ricoverato in ospedale per via di alcuni problemi respiratori. I familiari non lo avevano potuto vedere e sentire. Dopo alcuni giorni arriva la triste notizia, non ce l’ha fatta. Poi invece la felice scoperta che ha lasciato tutti increduli.

Nonnino torna a casa dopo il suo funerale, incredibile

Si è trattato di uno scambio di persona l’errore che c’è stato alla base di questa incredibile storia che arriva dal Portogallo. Una a lieto fine perché la famiglia ha potuto riabbracciare il caro nonnino tornato in salute e guarito dall’ospedale e un’altra di certo tragica, per la perdita di una persona che non si sa chi è.

La famiglia era convinta di aver perso il nonnino. A lui avevano fatto anche il funerale e la sepoltura ai quali però non avevano potuto partecipare per via delle stringenti norme di prevenzione che ci sono nel Paese, tra i maggiori colpiti in Europa.

È stata la stessa azienda ospedaliera poi che ha telefonato alla famiglia del nonnino per scusarsi, ammettendo di aver commesso un grave errore dovuto ad uno scambio di persone che aveva portato il 92enne nella lista dei defunti ma evidentemente al suo posto, in quella bara, c’è qualcun altro.