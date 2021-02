Dayane Mello lascia improvvisamente la casa del GF Vip: il motivo. La concorrente questo pomeriggio ha deciso di incontrare un prete per confessarsi, motivo per cui è uscita temporaneamente dalla casa

Dayane Mello è una dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Forte, intraprendente, a tratti cinica, ha sempre dimostrato di essere una grande giocatrice. Purtroppo negli ultimi giorni la vita l’ha messa a dura prova: Dayane ha perso suo fratello minore che è morto tragicamente in un incidente d’auto mortale due notti fa. Un gravissimo lutto che ha buttato a terra lei così come tutti gli altri concorrenti della casa.

GF Vip, Dayane Mello lascia la casa dopo la morte del fratello Lucas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Dayane purtroppo non ha potuto lasciare la casa perché se avesse voluto andare in Brasile avrebbe dovuto fare dieci giorni di quarantena, motivo per cui ha deciso di rimanere e stare insieme ai suoi amici che le sono stati vicini in questi giorni. A volte l’affetto però non basta: Dayane ha sentito l’esigenza di confessarsi con un prete, motivo per cui ha deciso di uscire dalla casa oggi pomeriggio. I profili social del Grande Fratello Vip hanno dato la notizia: “Dayane è uscita temporaneamente dalla casa per motivi personali“.

Stasera andrà in onda la prima puntata dopo il lutto tremendo: i telespettatori si augurano una puntata leggera e che se ne parli poco per rispetto del dolore della ragazza, in modo che non venga spettacolarizzato.