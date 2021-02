Ha dolori addominali. Quello che trovano nello stomaco è sconvolgente

Un uomo si è recato in ospedale in preda a forti dolori addominali. Quello che hanno trovato i medici in seguito ad accertamenti è incredibile

Il dottor Pyong Wha Choi ha pubblicato sull’American Journal of Medical Case Reports un fatto clinico riportato in seguito dalla testata inglese The Sun. La vicenda che vi stiamo per raccontare ha avuto luogo a Goyang, una città sudcoreana vicina alla capitale Seoul.

I medici di un ospedale locale si sono ritrovati a soccorrere un uomo che lamentava forti e costanti dolori addominali. Gli operatori sanitari si sono resi conto immediatamente che la sua situazione era sospetta e fuori dall’ordinario. Il paziente, 54 anni d’età, presentava un rigonfiamento prominente all’altezza dello stomaco che, se palpato, rivelava la presenza di qualcosa all’interno, “che assomigliava a piccole pietre” (secondo quanto riferito).

L’unico metodo per accertarsi della concreta situazione in cui versava era, ovviamente, fare una radiografia. Che cosa è emerso dall’esame diagnostico?

Va in ospedale con dolori addominali: cosa trovano i medici

Le scansioni ai raggi X hanno svelato un cospicuo accumulo di corpi estranei all’interno stomaco del paziente. L’uomo sudcoreano ha quindi dichiarato di ingerire spesso monete e sassolini tutte le volte che provava ansia, nonostante assumesse farmaci prescritti come ansiolitici per calmarsi.

I medici hanno tentato di rimuoverli con una procedura invasiva ma poco rischiosa come una gastroscopia, inserendo quindi un tubo attraverso il cavo orale fino a raggiungimento dello stomaco. La quantità degli oggetti era talmente numerosa da abbandonare questa tecnica e andare avanti con un’operazione chirurgica. Sono stati estratti circa 2 chilogrammi di materiale. Non è chiaro da quanto tempo quei detriti si trovassero dentro l’addome dell’uomo che è stato dimesso dopo 9 giorni.

Il paziente ha una disabilità d’apprendimento. Secondo quanto riferito dal dottor Choi, l’ingerimento di corpi estranei può essere qualcosa negli adulti con tale patologia e disturbi psichiatrici correlati.