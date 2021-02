Elisa Isoardi sbottona la giacca e abbaglia i follower

Lo scatto cattura la sensualità della conduttrice ed ex modella italiana. Ecco la foto che ha sedotto Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La nuova foto di Elisa Isoardi è già sulla bocca di tutti. Lo scatto pubblicato recentemente dalla conduttrice italiana ha stregato l’intera platea di Instagram. È bastato veramente poco per l’ex modella originaria di Cuneo affascinare il suo pubblico virtuale: i suoi 514 mila follower sono rimasti letteralmente stregati dallo scatto pubblicato 4 giorni fa. Nella foto, la donna veste un raffinato blazer bianco, la cui profonda scollatura lascia spazio all’eleganza del seno. “Noi qui, voi?”, questa è la domanda che usa Elisa per infiocchettare la nuova immagine ai suoi fan. Insieme a lei, il fotografo Claudio Porcarelli, anche lui indossa una giacca bianca aperta.

LEGGI ANCHE >>> Beatrice Valli, con l’intimo trasparente si mostra come mamma l’ha fatta – FOTO

Un vedo non vedo da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Federica Pacela, di spalle con solo il perizoma, mostra tutte le grazie – FOTO

Sguardo felino e bocca socchiusa, lo scatto è stato subito apprezzato dai seguiti della bellissima 38enne. In pochi minuti, il nuovo feed della conduttrice è esploso a suon di notifiche tra like (quasi 30 mila) e commenti di elogio per la sua estrema classe e finezza. Alta 1.75, slanciata e tonica, la donna è stata sommersa di complimenti: “Sei super sexy affascinante hai un fisico meraviglioso”, scrive un utente. “In maniera molto elegante sei veramente da ammirare”, replica un altro. I feedback provengono anche dalla sfera femminile “Ehhh finalmente, ti sei resa conto che hai un bellissimo fisico, femminile e non volgare. Ovviamente la professionalità è scontata.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La presentatrice piemontese è fan del mondo fitness e si mostra spesso sui social acqua e sapone per promuovere l’autenticità della bellezza naturale.