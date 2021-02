Emily in Paris ha ricevuto due nomination ai Golden Globe. L’amata serie incentrata sulle avventure di un’americana a Parigi continua a conquistare il mondo. In primavera si inizierà a girare la seconda stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily In Paris (@emilyinparis)

Glamour, romantica e frizzante. La serie Emily in Paris ha conquistato il pubblico nel giro di poche ore dalla sua pubblicazione. In onda su Netflix dallo scorso ottobre, si è aggiudicata ascolti da capogiro. 10 episodi dedicati alle avventure di Emily, una giovane americana trasferitasi a Parigi per lavoro. Interpretata da Lily Collins, la protagonista attira consensi da tutto il mondo. La doppia candidatura ai Golden Globe conferma il successo del telefilm. Ad annunciarlo Sara Jessica Parker e Taraji P. Henson nell’ambito della 78esima edizione della premiazione.

“Sono così orgogliosa che la serie sia stata candidata. E’ il mio primo progetto in qualità di produttrice, e sono davvero entusiasta di far parte di qualcosa che abbia avuto un tale riconoscimento. Sono felice di aver potuto interpretare un ruolo che ha potuto donare risate e sorrisi durante un periodo così difficile per il mondo”, il commento rilasciato dalla Collins all’Hollywood Reporter.

LEGGI ANCHE > Bridgerton successo da record, ma relativo: la serie continuerà?

Emily in Paris 2: possibile inizio delle riprese in primavera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily In Paris (@emilyinparis)

LEGGI ANCHE > Netflix, boom dello streaming: ma quali sono le serie tv più viste del 2020?

Le nomination riguardano le categorie “Miglior serie Musical o Comedy” e “attrice protagonista”. Una notizia che ha stupito la Collins. Nei panni di una grintosa e modaiola social media manager, Lily ha interpretato il ruolo di Emily indossando look unici. Le sue vicende lavorative ed amorose sono entrate nel cuore dei fan. Il tutto accompagnato dagli suggestivi angoli parigini.

La Collins oltre a questo ruolo è anche produttrice del telefilm, creato da Darren Young. Tra l’entusiasmo generale la doppia nomination ha raccolto qualche critica. Anche all’esordio della serie i commenti negativi sugli episodi e i protagonisti non sono mancati. In particolare alcune interpretazioni degli usi dei francesi sono state attaccate.

Ma Emily in Paris non si fa destabilizzare. La seconda stagione è già stata confermata. La Collins tuttavia non ha rivelato una data precisa dell’inizio delle riprese a causa della situazione di emergenza. La sua speranza è che sia possibile girare le scene già in primavera. Per ora l’unica certezza è che Emily continuerà a essere protagonista di innumerevoli avventure.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lily Collins (@lilyjcollins)

La stessa Collins ha espresso la volontà di mantenere Parigi il luogo delle nuove puntante. Inoltre ha evidenziato anche il desiderio che Emily soggiornasse anche in altre città europee.