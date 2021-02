L’Eredità, alla Ghigliottina cambia tutto e accade impensabile

Ugo Esposito arriva a ‘La Ghigliottina’, il gioco finale de L’Eredità, e davanti a Flavio Insinna si batte per vincere il montepremi di questa giornata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eredità (@leredita_fans)

Da qualche sera a far parte dei concorrenti del game show in onda ogni giorno su Rai Uno, prima dell’edizione serale del TG, è Ugo Esposito.

Il concorrente di Sala Consolina che vive a Roma per lavoro ed è il figlio di Carlo Esposito, libraio della città valdianese.

In ogni categoria de ‘L’Eredità’ lui si è mostrato ferrato tanto da riuscire a superare le varie fasi del quiz e raggiungere l’ambitissima ‘Ghigliottina’.

Ugo ha giocato il nuovo ‘Triello’, si tratta di una nuova fase del gioco in cui chi vince diventa subito campione e va direttamente a ‘La ghigliottina finale’.

Nella celebre ‘Ghigliottina’, il campione in gara deve indovinare attraverso le ‘parole indizio‘, quella giusta che le accomuna tutte.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Belen Rodriguez e quel particolare in una FOTO che ha fatto il giro del web

Il gioco finale di questa puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Eredità (@massimocannolettafanpage)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Caterina Balivo vestitino in pizzo macramè sensuale e sexy: perdi la testa – FOTO

Il montepremi in palio stasera era di 105mila euro e Ugo è arrivato a un soffio dalla vittoria finale. Il concorrente salese infatti non è riuscito ad accaparrarsi il bottino poiché proprio al gioco finale non ha indovinato la parola nascosta.

Ugo è uno dei concorrenti che ha succeduto Massimo Cannoletta al game show, lo storico campione de ‘L’Eredità’ che ha alle spalle 51 giorni in gara, 33 ghigliottine di cui 8 indovinate e 280.000 euro vinti, prima del suo ritorno. Non se lo sarebbero aspettati i telespettatori ma il concorrente pugliese ha fatto un gran gesto d’altruismo volendo lasciare spazio anche agli altri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Eredità (@massimocannolettafanpage)

Domani sera ci riproverà nella puntata in cui detiene il ruolo di campione in gara.