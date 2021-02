La meravigliosa modella, showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana pubblica una nuova foto con delle persone speciali.

La Nargi, nella didascalia, scrive: “Il regalo più bello racchiuso tutto in questa foto“

Nella foto compare il suo compagno Alessandro Matri e le loro due figlie Sofia e Beatrice: che famiglia perfetta!

Lo scatto ha quasi raggiunto i 200.000 mi piace e i 1.200 commenti, in tre ore.

Tra i messaggi più belli degli utenti si legge: “Che famiglia meravigliosa! Sempre uniti, semplici, mai una parola fuori posto, mai un gossip. Un bell’esempio“, oppure “Bellissima famiglia, complimenti“.

Il segreto di Federica per mantenere la linea: alimentazione sana e tanto allenamento!

L’ex velina ha raccontato al pubblico come si prende cura del suo corpo e come si mantiene in forma: “Lo sport mi è sempre piaciuto. Ho attraversato anche periodi in cui non mi sono allenata, però da un po’ di anni ho capito che l’allenamento è importante non solo per mantenersi in linea ma anche per un benessere generale che ti dà tanta energia“.

E ancora: “Non seguo una dieta particolare e chi mi conosce sa che mangio tantissimo. Non sto attenta alle calorie, mi piace mangiare tanto e bene, tante verdure, la pasta con condimenti sani. Cerco di farlo anche con le mie bambine“.

Infine aggiunge: “Poi, vivendo con Alessandro, che è un calciatore sportivo, la dieta a casa è molto rigida anche per lui. Però sì, ogni tanto ci sta concedersi un peccato di gola“.