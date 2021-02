Federica Nargi, tripletta di SCATTI: fisico da urlo e sorriso che rapisce

Federica Nargi in tutta ka sua contagiosa bellezza e simpatia. Sorridente e in bikini con il suo fisico statuario fa sognare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Federica Nargi l’abbiamo conosciuta sul bancone di Striscia la Notizia insieme a Costanza Caracciolo. La sensuale velina mora che nel 2008 ha conquistato tutti i telespettatori della trasmissione di Antonio Ricci senza uscirne più dal loro cuore.

Di tempo ne è passato da allora ma Federica non ha mai deluso i suoi fan che la seguono appassionatamente oggi sui social. Non solo donna di spettacolo, come showgirl, modella e attrice ma anche super mamma e compagna.

Come nel più standard degli stereotipi lei è legata da 12 anni al calciatore Alessandro Matri, una delle coppie più belle e longeve dello showbiz oltre che la classica unione velina-calciatore. I due hanno costruito una bellissima famiglia e sono genitori di due splendide bambine: Sofia, nata nel 2016, e Beatrice nel 2019.

Oggi Federica dà il volto a tantissimi brand come testimonial ufficiale di capi di abbigliamento e linee di cosmetici e su Instagram è una forza della natura. È seguita da quasi 4 milioni di follower.

LEGGI ANCHE –> Carolina Marconi è la bellezza fatta persona, non si resiste – FOTO

Federica Nargi, la dedica social del suo Alessandro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Matri (@alessandro_matri_32)

LEGGI ANCHE –>Erica Piamonte senza pudore alza la maglietta, la gonna è striminzita! – FOTO

E per Federica Nargi oggi è un giorno speciale. È il suo compleanno e il suo compagno Alessandro Matri su Instagram la celebra con una tripletta di scatti bellissimi.

Una dedica di quelle moderne, fatte sui social dove alle parole si legano le foto. Il calciatore ne ha scelte tre che descrivono in pieno quello che è oggi la sua compagna. Una donna bellissima, una mamma amorevole e una complice compagna.

Prima in un strepitoso bikini nero che mette in evidenza il suo fisico statuario e un sorriso che contagia, poi insieme alle sue bambine seduta sull’erba mentre le guarda giocare e infine insieme a lui, bellissimi e complici in estate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

“Tanti auguri Amore Mio!!! 12 anni su 31 passati insieme a me, sei la mia forza, il mio orgoglio, la mia spalla sei tutto quello che che io abbia mai desiderato!!! SEI LA NOSTRA SUPER MAMMA 💞 SEI LA MIA METÀ ❤️ TI AMIAMO ALLA FOLLIA 💗” scrive Alessandro Matri a corredo del post ed è subito boom di like e cascata di auguri.