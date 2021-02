Federica Pacela, di spalle con solo il perizoma, mostra tutte le grazie – FOTO

Federica Pacela ha messo k.o. gli utenti di Instagram, che sono rimasti sconvolti di fronte all’ultimo scatto: con il perizoma, l’influencer è una visione a luci rosse

Con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha decisamente messo k.o. i suoi 765mila followers. Federica Pacela, nota influencer ed attivissima su tutte le piattaforme social, è davvero una bellezza che fa girare la testa. Classe 1986, la piemontese si è fatta strada come star del web, attraverso canali quali Facebook, TikTok e YouTube.

Nel 2018, la Pacela ha inoltre partecipato al programma “Ex on the beach” in onda su MTV con la conduzione di Elettra Lamborghini. Da quel momento, il seguito social dell’influencer è decisamente cresciuto. Federica, che non si risparmia mai in quanto a scatti “bollenti”, si è di recente mostrata in una veste senz’altro scioccante: di spalle, e con indosso solo il perizoma, ha mandato i followers in visibilio.

Federica Pacela, la FOTO con solo il perizoma, i fan impazziscono