Le pagelle ed il tabellino della ventunesima giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina-Inter, appena terminata.

L’Inter vince la gara disputata al Franchi contro la Fiorentina grazie ai gol di Barella e Perisic. Passa in vantaggio al 31′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo giocato corto, Barella con un piattone infila a fil di paolo dove Dragowski non può arrivare. Nella ripresa arriva il raddoppio: Sanchez serve Hakimi sulla destra che supera Igor e appoggia rasoterra sul secondo palo dove Perisic deposita da distanza ravvicinata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Juventus – Roma, un esame da scudetto

Fiorentina-Inter: il tabellino e le pagelle della gara

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Coppa Italia, Napoli – Atalanta: E’ finita al Diego Armando Maradona

L’Inter supera momentaneamente in classifica il Milan e si porta in prima posizione in attesa della gara di domani a San Siro dei rossoneri. La Fiorentina invece resta ferma a metà classifica con 22 punti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 7; Martinez Quarta 6, Pezzella 5.5, Igor 5.5; Venuti 5.5 (dal 74′ Malcuit 6), Bonaventura 6.5, Borja Valero 5.5 (dal 46′ Kouamé 6), Amrabat 6.5, Biraghi 5.5; Eysseric 5.5 (dal 74′ Pulgar 6), Vlahovic 5.5 (dal 74′ Kokorin 6). A disp. Terracciano, Rosati, Bianco, Chiti, Barreca, Montiel, Munteanu, Callejon. All. Cesare Prandelli.

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 7, Barella 7, Brozovic 7, Vidal 6 (46′ Gagliardini 6.5), Perisic 7 (dall’80’ Darmian s.v.); Sanchez 7 (dal 62′ Lautaro 6), Lukaku 5.5. A disp. Padelli, Radu, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young, Eriksen, D’Ambrosio, Pinamonti. All. Antonio Conte.

ARBITRO: Federico La Penna sez. Roma 1.

AMMONITI: Perisic (I), Amrabat, Martinez Quarta, Pulgar (F).

MARCATORI: 31′ Barella (I), 52′ Perisic (I).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nella prossima gara di Serie A, che si giocherà nel week end del 13 e 14 febbraio, la Fiorentina affronterà la Sampdoria a Genova domenica alle 15:00 mentre l’Inter giocherà contro la Lazio nel posticipo delle 20:45 .