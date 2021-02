Ivana Mrazova e Luca Onestini al capolinea: arriva la conferma..

Una delle coppie più amate su Instagram sembrerebbe stia vivendo un periodo di crisi e molti credono che i due si siano addirittura già lasciati. Gli indizi social…

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una delle coppie più seguite sui social. I due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia quando la bellissima modella ceca era però ancora fidanzata. Nonostante il tacito interesse da parte del bell’emiliano, Ivana non ha mai ceduto alle lusinghe mostrandosi rispettosa della sua storia fuori dalle mura di Cinecittà.

A telecamere spente l’ex gieffina si è resa conto che il sentimento con il suo fidanzato era ormai affievolito mentre si era acceso quello nei confronti di Luca. A quel punto i due hanno iniziato una bellissima storia d’amore alla luce del sole dichiarandosi follemente innamorati. Sono andati presto a vivere insieme a Milano e hanno in questi 4 anni divertito e coinvolto milioni di utenti che li hanno seguiti sempre con affetto riconoscendoli come una coppia vera e genuina.

I due sono stati per molto tempo distanti durante la quarantena perché la Mrazova era andata In Repubblica Ceca e non era potuta tornare in Italia per le vigenti norme di contenimento della pandemia, mentre Onestini era rimasto a Milano per i suoi impegni lavorativi così come ha fatto anche stavolta.

La prova della rottura tra Luca e Ivana

Stando alle indiscrezioni, la coppia non si vedrebbe dal 6 gennaio e non appiano più messaggi sui social che lasciano presagire che la storia prosegui a gonfie vele. Inoltre la bella ceca non pubblica quasi più nulla se non sponsorizzazioni.

Deianira Marzano aveva già fatto drizzare le antenne ai followers quando la bella Ivana aveva pubblicato un quadro molto triste con una frase eloquente: “Il colore non ha dolore”.

Ma la prova schiacciante che tra i due sarebbe finita, oltre al pesantissimo silenzio da oltre un mese sul profilo Instagram sia di Luca che di Ivana, è l’ultima IG Story che ha pubblicato la 28enne.

Una frase che avrebbe confermato la rottura: “Le scuse non servono a nulla se gli atteggiamenti rimangono sempre gli stessi”.

Ora i fans si chiedono cosa sia successo tra i due e se la frase in questione possa rivelare un tradimento da parte del bel bolognese.