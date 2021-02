L’Eredità, Flavio Insinna esce allo scoperto: “Non guardo mai..”

Flavio Insinna a L’Eredità rivela il suo personale segreto per godersi la sfida fino all’ultimo. Tutti di stucco per le sue parole

I quiz piacciono un sacco agli italiani, lo sappiamo. E ogni qual volta che se ne lancia uno nuovo c’è sempre tanta curiosità con le sfide da casa che partono a più non posso. Poi però ci sono anche quei giochi a premi che non muoiono mai e che piacciono così tanto al pubblico che continua a guardarli con attenzione, affetto e voglia di divertirsi a casa provando a dare le risposte giuste.

L’Eredità è proprio uno di questi. Nonostante gli anni e i diversi conduttori non perde colpi e i telespettatori continuano a premiarlo.

Alla guida del game Flavio Insinna che quest’anno ha avuto anche il piacere di accompagnare un campione straordinario, Massimo Cannoletta. Il divulgatore scientifico ha vinto tantissime puntate e ha portato a casa anche un bel gruzzoletto, tutto sotto la “guida” di Insinna.

L’Eredità, Flavio Insinna e il segreto alla conduzione

E proprio Flavio Insinna ieri sera ha rivelato un segreto della sua conduzione. Qualcosa che lui puntualmente fa e che in parte è anche merito del suo successo a L’Eredità.

Ieri sera il presentatore non ha chiuso in bellezza la trasmissione che accompagna il pubblico al tg1. Il campione Andrea non è riuscito a indovinare la parola corretta, quella che nella sfida finale, l’ormai nota Ghigliottina, deve essere il tres d’unione delle parole date.

Il conduttore era visibilmente dispiaciuto dello sbaglio del campione che ha perso quasi 15 mila euro non indovinando la parola “signore”.

E come spesso Insinna fa ha accompagno il campione verso l’esito raccontando questa volta però un suo personale segreto. “La risposta che hai dato è ancora coperta – ha spiegato – il brivido c’è per tutti”.

Anche lui ha ammesso di essere curioso e di fibrillare insieme al pubblico: “Non guardo la risposta per potermi godere il finale” ha spiegato sorprendendo piacevolmente tutti.